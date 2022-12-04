「COZZI兩天一夜住房專案」贈冠軍賽門票、享豐盛早餐、下午茶、贈紅酒1瓶， 延遲至下午兩點退房。(國泰飯店觀光事業提供

全球瘋世足，四年一次的世足賽熱潮延燒全世界，瞄準世足商機，國泰飯店觀光事業要送球迷去影城看大螢幕轉播賽。為回饋品牌會員，國泰飯店觀光事業攜手新光影城，齊推三項優惠方案吸引球迷目光，包括送影城大螢幕直播4強賽觀賞券、現金抵用券、房型升等等好禮；其中12月18日冠亞軍賽事，業者打出和逸飯店台南西門館及桃園館兩天一夜住宿優惠，含餐送紅酒還能延遲退房，而17日與18日專案兩天的總票券，限額50名。

世足方案包括12月限定「AMAZZING禮物盒」、會員IG社群抽獎活動、 COZZI兩天一夜住房專案。品牌線上商城推出12月限定「AMAZZING禮物盒」，即日起至12月14日止，至品牌線上商城購買，會員直購價1899元至2499元，或以會員價1499元至2099元搭點數2000點，可購得12月17日足球季軍賽新光影城觀賞入場券1張、1500元現金抵用券、房型升等券等，最低可享45折優惠。

另外，業者在會員IG社群舉行免費抽獎活動，即日起至12月14日止，完成指定條件有機會獲得12月17日影城入場券雙人票，可以欣賞季軍賽事，和逸飯店台南西門館和桃園館各2名。

12月18日精彩的冠亞軍賽，業者祭出「金盃夜 嗨LIVE COZZI兩天一夜住房專案」，「HOTEL COZZI和逸桃園館」專案房型從7200元到13200元不等，可獲贈冠軍賽門票、晚餐、紅酒1瓶，及延遲退房至下午2點。而「HOTEL COZZI和逸台南西門館」專案客房從8000元至12000元不等，贈冠軍賽門票，享豐盛早餐、下午茶、紅酒1瓶，延遲至下午兩點退房。專案至12月13日止。

國泰飯店觀光事業品牌營運副總經理張惠美表示：「為寵愛忠實會員，品牌除了挾著強大的飯店餐飲資源，更積極透過異業結盟方式以跨品牌合作服務忠實客戶，AMAZZING CLUB所提供的訂房優惠、獎勵機制深受會員肯定與喜愛，消費者只要註冊就可加入會員，消費累積點數，享有不定期且多元的多重優惠。」