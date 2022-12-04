53歲黃姓女子將特斯拉電動車違停在交岔路口10公尺內紅線上，遭到大貨車葉姓駕駛於轉彎時擦撞，導致特斯拉車輛毀損，警方到場後對2人酒測均未酒駕，由於黃女違規停車，除恐怕吃罰單外，毀損車輛也無法向葉姓駕駛求償。

警方調查，2日上午11時許，50歲葉姓司機駕駛賓士大貨車，沿岡山區中山北路北往南行駛，到大德一路時準備右轉，與當時停放交岔路口10公尺內紅線上的特斯拉擦撞，導致特斯拉左後方葉子板受損，車內駕駛黃女當場嚇壞。

員警獲報後前往現場處理，2人均未受傷，警方對2人實施酒測，結果顯示均無酒駕，警方調查，葉男有依規定申請道路通行證，事故當時是屬無載運貨物的空車，初步判定沒有違規情事，但黃女駕駛的特斯拉熄火停放在交岔路口10公尺處紅線上，已違反道路交通管理處罰條例，警方將依規定舉發，其餘情況仍在調查中。

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