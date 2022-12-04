以「順澤宮帽」圈粉無數台灣粉絲的Gustav Iden，也來台參與賽事。(鵬管處提供)

年末鐵人封關戰，世界冠軍Kristian與Iden齊聚大鵬灣。(鵬管處提供)

鐵人三項年度封關戰「2022富邦金控 LAVA TRI 大鵬灣鐵人賽」4日在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，今年賽事邁入第9年，除大鵬灣怡人風景及全台灣唯一全封閉國道三號的賽事特點，吸引來自18國、2000多位鐵人好手共同參與。

此次鐵人三項世界冠軍選手Kristian Blummenfelt與以「順澤宮帽」圈粉無數台灣粉絲的Gustav Iden 受捷安特公司邀請，來台以表演賽方式參與賽事。

Kristan Blummenfelt與2022 年世界游泳錦標賽國手卓承齊，及台灣鐵人公司董事長林澤浩組隊；而Iden與在世界游泳錦標賽摘金的鄧雨彣、視障跑者李協興組隊，兩隊帶來精彩可期的華麗演出。

大鵬灣國家風景區管理處為提倡運動活動與觀光休閒結合，促進在地旅遊經濟效益，特地拍攝宣傳行銷影片，將東港、小琉球及屏東周邊旅遊景點規畫進來；加上大鵬灣特有游泳、跑步、騎車環境，顯現大鵬灣不只適合發展鐵人三項賽，更是全台灣最適合「運動訓練結合觀光旅遊」的基地，並創造「有機觀光」與「有機運動」的最大效益。

此外為加強與在地鏈結，賽事邀請地方創生團隊「大小港邊、熱帶漁林」和「大鵬灣觀光產業聯盟」擔任賽事補給，讓運動賽事與在地連結。