在團體之中總有人處處迎合，好像是沒有主見，但其實這只是假象，一切都是逢場作戲。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，即便別人的想法與自己背道而馳，為了顧及別人的面子或情緒，他們會充分給予尊重，甚至懶得爭辯，私底下絲毫不受到動搖，意志十分堅定。

▍雙魚座

雙魚座心思細膩，擁有很強的洞察能力，很多時候會選擇順著別人，這不是因為他們贊同對方，而是不想引起衝突或讓氣氛變得尷尬。雙魚座看似溫順，但其實他們內心強大，即便遇到不少委屈，也會用行動證明自己。

▍雙子座

雙子座聰明機智，加上反應快、口才好，養成了見人說人話、見鬼說鬼話的技能，但這並非是他們內心真正的想法，說穿了只是為了配合對方，或是因應當下情況，自然而然的「表演」。事實上他們的意志相當堅定，不會輕易為誰而改變。

▍牡羊座

牡羊座個性耿直，經常控制不住自己的火爆脾氣，加上愛出風頭，對於喜歡的人事物沒有抗拒能力，外人總以為他們內心極容易動搖，但其實牡羊對自己真正在意的東西是不會輕易改變的，有時候只不過是為了配合別人，逢場作戲而已。