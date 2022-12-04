桃園市長鄭文燦近日遭台大核定撤銷碩士學位，各界關注是否影響綠營黨魁之爭，前立委洪奇昌就說，賴清德此時不宜參選主席，應展現更大的格局、信心，讓鄭文燦在過渡時期帶領黨再起才有助團結。對此，媒體人黃揚明虧說「這說法好熟悉啊」，暗酸前新竹市長林智堅被踢爆論文抄襲時，綠委鄭運鵬也曾以類似說法護航，還揶揄只看一份論文就判定是否抄襲就是「神了」，桃園市議員詹江村也留言一句話笑翻網友。

鄭文燦國發所論文被台大核定抄襲，遭撤銷碩士學位，各界關注是否影響黨魁之爭，鄭文燦本人強調，「學術的事會坦然面對，至於政治上的事或其他事，就回歸其他的標準。」對此，綠營各方有不同聲音出現，有支持副總統賴清德出來選黨魁的，也有仍舊力挺鄭文燦的聲音。根據《TVBS新聞網》報導，民進黨前立委洪奇昌就說，賴清德此時不宜參選主席，應展現更大的格局、信心，讓鄭文燦在過渡時期帶領黨再起才有助團結。

「這說法好熟悉啊.....」黃揚明今(4日)在臉書發文，似覺得在鄭被護航的說法在哪看過。之前林智堅被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆抄襲後，民進黨立委鄭運鵬曾多次表明，在林智堅的論文議題上，他從頭到尾陪著林智堅直播，他看過這些資料，覺得「完全沒有問題」。

黃揚明還虧「如果看過一份論文就知道是不是抄襲，那就是神了」。村長詹江村也留言說：「二本論文我都看過了…」笑翻網友。