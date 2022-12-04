張鴻祺（右二）每年皆號召百名親友，一同包下10攤位，響應家扶園遊會。（林和生攝）

睽違3年，屏東家扶4日重新於萬丹公園舉辦慈幼送暖園遊會，吸引超過5000名家扶兒與家人共聚同遊，近百攤位讓人目不暇及，其中退休校長鄭世昌連續25年沒缺席，家扶志工鄭鴻祺同樣年年皆號召百人響應，用行動讓愛心傳遞到每個角落。

大明國小退休逾10年的鄭世昌，手腳俐落的從油鍋裡撈起熱騰騰雞排，轉頭又開始招呼人潮，頭頂著汗卻始終掛著笑容，他說，25年前在口社國小接觸家扶，由於山區小校以弱勢家庭居多，因此也一腳踏入協助行列。

一開始是向學生家長購買農特產品，並於家扶園遊會進行義賣，所得也全數捐出，不僅能夠幫助家長，同時也能行善；數十年來從沒缺席，親友見狀也紛紛加入，他認為，集結眾人之力才能成就好事。

曾經是扶助兒的莊士慧，小學三年級父親離世，三姊弟開始接受家扶協助，順利完成國中學業，如今是家扶之友會成員，每年園遊會便與丈夫羅笑民搬出家常菜當作義賣品，讓弱勢家庭不僅暖胃、也暖心。

從中華電信退休的張鴻祺，每年皆號召百名親友一同包下10個攤位，他笑說，一開始園遊會沒攤位，他們自己跳下來做，越來越多親友響應，一年一會像家庭聚會，就是盡棉薄之力，幫助社會上有需要的人。

屏東家扶主任傅敏峯表示，今年慈幼送暖園遊會是走過疫情後第一次辦理，未料遇到選舉年，籌備過程較往年困難，但聽到家扶兒帶著期待口吻詢問，今年會有園遊會嗎？社工一致認為，再辛苦都必須如期舉行。

他也感謝社會善士響應，在寒冬之際伸出援手，讓園遊會得以順利舉辦，並讓這分愛流動在所有參與者內心，希望這股良善能不斷傳承下去。