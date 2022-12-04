據俄羅斯東部軍區稱，一架 MiG-31攔截機，在濱海邊疆區(Primorsky Krai)墜毀，2名飛行員安全彈射逃生。

濱海邊疆區位於黑龍江以北、烏蘇里江以東，當地其最重要的城市與港口就是海參崴，俄國稱為符拉迪沃斯托克(Vladivostok，意為雄據東方)。該地是1860年沙皇俄國逼迫清朝簽訂中俄北京條約所侵佔的領土之一。

防衛部落格(Defense Blog)報導，安全官員說，12 月 2 日，1架 MiG-31 戰機在例行訓練飛行中，可能因為機械原因而墜毀，2名機組人員成功彈射，現在救援直升機已被派往墜機現場。

新聞稿補充說，該戰機並未攜帶彈藥，因此沒有額外彈藥爆炸的問題，戰機墜毀在一處荒涼之地，也沒有附帶的損傷。

軍方之所以強調沒有附帶損失，是因為在今年10月，俄羅斯發生了2起戰機墜毀民宅社區的嚴重事故；10月18日，1架Su-34墜毀在亞速海東邊的港口城市葉斯克(Yeysk )的9層樓的公寓大樓，造成至少13人死亡，19人受住院。不久後，10月23日，1架Su-30戰機墜毀在貝加爾湖附近的伊爾庫茲克(Irkutsk)的5層樓公寓，官方稱沒有住戶，因此沒有額外傷亡。

MiG-31於1979年首次生產，是俄羅斯的高速攔截機 ，是基於MiG-25攔截機所大幅度改進升級型的後續機種。它具有高空、高速與大型雷達的遠程偵測能力，工作任務較繁重，因此後座飛行員專門操作雷達與武器。MiG-31是世界首款安裝相控陣雷達的戰鬥機，可以攔截敵人戰機、轟炸機與巡航飛彈。

MiG-31原本僅擔任防空攔截，不過它現在也有對地與對艦打擊任務，於機腹攜掛Kh-47M2「匕首」( Kinzhal)高超音速飛彈，打擊地面目標。在這一次俄烏戰爭，俄軍宣稱有相當多的匕首飛彈投入實戰，必然是從MiG-31所發射。由於匕首的射程很長，MiG-31不需要進入烏克蘭領空，也就沒有遭烏克蘭擊落的風險。