RayRay昨舉辦個人演唱會。（Spacecraft提供）

RayRay昨舉辦個人演唱會。（Spacecraft提供）

DJ RayRay 3日舉辧「Unearthy World」首場個人演唱會，打碟、演唱、熱舞三管齊下炸裂現場，吸引上千粉絲將Legacy翻轉成大型銳舞派對，金曲歌王歌后吳青峰、陳珊妮也專程前來捧場。這場演出是RayRay對於歌手與DJ身份的雙重驗收，她說：「感謝在『站』的各位，我真的花了一整年的時間在籌備這個專場和專輯，我看大家有點清醒，快去吧台拿酒，只有我一個人在台上ㄎㄧㄤ，好像不太對喔？」透露演出前一周大病一場，所幸已康復。

這張專輯《Unearthy World》有許多好友跨刀參與，包括染了一頭金髮的「小派」派偉俊，昨穿著黑色皮衣、戴著墨鏡到場合唱〈Just like you〉，他還跳上DJ台問觀眾：「所有人一起跳起來好不好？」緊接著登場的ØZI更是在舞台上滿場飛；他特別自紐約搭機返台演出，與RayRay合唱兩人合作的（Full Speed），義氣相挺。

整晚大部分時間，RayRay還是以專業DJ身份帶動全場氣氛，例如不斷要求粉絲「Put your hands up for me」，還要觀眾跟她比賽看誰手舉得久，笑說：「要舉6分鐘喔，這首歌有六分鐘！」台下不少觀眾有備而來，有人揮舞著旗幟，還有人穿恐龍裝吸引她注意，和小巨蛋最大不同是，這裡全場都可以無所顧忌地「跳起來」。

除了藝人好友坐在台下捧場，RayRay向粉絲介紹全場最特別的觀眾：「今天我的家人也有來，我的爸爸、媽媽、妹妹，但我真的不知道他們受不受得了這種音樂。」接近尾聲，RayRay再度感性致詞：「這是他們第一次看我演出，尤其我爸爸，他今年70歲了，現在還在這邊，我希望他有戴耳塞。」一席話既幽默又窩心。