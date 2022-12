RayRay昨舉辦個人演唱會。(Spacecraft提供)

RayRay昨舉辦個人演唱會。(Spacecraft提供)

DJ RayRay 3日舉辧「Unearthy World」首場個人演唱會,打碟、演唱、熱舞三管齊下炸裂現場,吸引上千粉絲將Legacy翻轉成大型銳舞派對,金曲歌王歌后吳青峰、陳珊妮也專程前來捧場。這場演出是RayRay對於歌手與DJ身份的雙重驗收,她說:「感謝在『站』的各位,我真的花了一整年的時間在籌備這個專場和專輯,我看大家有點清醒,快去吧台拿酒,只有我一個人在台上ㄎㄧㄤ,好像不太對喔?」透露演出前一周大病一場,所幸已康復。

這張專輯《Unearthy World》有許多好友跨刀參與,包括染了一頭金髮的「小派」派偉俊,昨穿著黑色皮衣、戴著墨鏡到場合唱〈Just like you〉,他還跳上DJ台問觀眾:「所有人一起跳起來好不好?」緊接著登場的ØZI更是在舞台上滿場飛;他特別自紐約搭機返台演出,與RayRay合唱兩人合作的(Full Speed),義氣相挺。

整晚大部分時間,RayRay還是以專業DJ身份帶動全場氣氛,例如不斷要求粉絲「Put your hands up for me」,還要觀眾跟她比賽看誰手舉得久,笑說:「要舉6分鐘喔,這首歌有六分鐘!」台下不少觀眾有備而來,有人揮舞著旗幟,還有人穿恐龍裝吸引她注意,和小巨蛋最大不同是,這裡全場都可以無所顧忌地「跳起來」。

除了藝人好友坐在台下捧場,RayRay向粉絲介紹全場最特別的觀眾:「今天我的家人也有來,我的爸爸、媽媽、妹妹,但我真的不知道他們受不受得了這種音樂。」接近尾聲,RayRay再度感性致詞:「這是他們第一次看我演出,尤其我爸爸,他今年70歲了,現在還在這邊,我希望他有戴耳塞。」一席話既幽默又窩心。