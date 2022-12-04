第10屆中信盃黑豹旗最終由穀保家商以2比0擊敗普門中學，相隔3屆再登頂，奪下隊史第3冠，個人獎項也在賽後出爐，在冠軍戰繳出7局完封勝的穀保的投手黃仲翔拿下最有價值球員獎，另外也公布黑豹旗明星球員獎。

團體獎

冠軍：穀保家商

亞軍：普門中學

季軍：鶯歌工商（得分率1.654）

殿軍：平鎮高中（得分率0.781）

第5名：高苑工商（得分率1.588）

第6名：北市大理高中（得分率1.160）

第7名：稻江商職（得分率1.042）

第8名：西苑高中（得分率0.623）

個人獎

打擊獎：張浩禶（鶯歌工商）打擊率0.615

打點獎：劉俊緯（穀保家商）11打點

全壘打獎：邱賢嘉（台東體中）2支

投手獎：李致霖（普門中學）2勝，8.1局、自責分率0

最有價值球員獎：黃仲翔（穀保家商）

教練獎：周宗志（穀保家商）

黑豹旗明星球員獎

最佳投手：林盛恩（穀保家商）

最佳捕手：張鐿騰（穀保家商）

最佳一壘手：李以諾（普門中學）

最佳二壘手：張浩禶（鶯歌工商）

最佳三壘手：洪奇晸（普門中學）

最佳游擊手：劉俊緯（穀保家商）

最佳外野手：邱鑫（穀保家商）、柯敬賢（平鎮高中）、高昱希（普門中學）

最佳指定打擊：林柏濬（鶯歌工商）