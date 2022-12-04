第10屆中信盃黑豹旗最終由穀保家商以2比0擊敗普門中學，相隔3屆再登頂，奪下隊史第3冠，個人獎項也在賽後出爐，在冠軍戰繳出7局完封勝的穀保的投手黃仲翔拿下最有價值球員獎，另外也公布黑豹旗明星球員獎。
團體獎
冠軍：穀保家商
亞軍：普門中學
季軍：鶯歌工商（得分率1.654）
殿軍：平鎮高中（得分率0.781）
第5名：高苑工商（得分率1.588）
第6名：北市大理高中（得分率1.160）
第7名：稻江商職（得分率1.042）
第8名：西苑高中（得分率0.623）
個人獎
打擊獎：張浩禶（鶯歌工商）打擊率0.615
打點獎：劉俊緯（穀保家商）11打點
全壘打獎：邱賢嘉（台東體中）2支
投手獎：李致霖（普門中學）2勝，8.1局、自責分率0
最有價值球員獎：黃仲翔（穀保家商）
教練獎：周宗志（穀保家商）
黑豹旗明星球員獎
最佳投手：林盛恩（穀保家商）
最佳捕手：張鐿騰（穀保家商）
最佳一壘手：李以諾（普門中學）
最佳二壘手：張浩禶（鶯歌工商）
最佳三壘手：洪奇晸（普門中學）
最佳游擊手：劉俊緯（穀保家商）
最佳外野手：邱鑫（穀保家商）、柯敬賢（平鎮高中）、高昱希（普門中學）
最佳指定打擊：林柏濬（鶯歌工商）
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