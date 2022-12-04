台東支架大洋舟赴新加坡初試啼聲 ，獲2銀1銅佳績。（台東縣政府提供）

台東縣政府去年引進南島語族往來重要的交通工具「支架大洋舟」(Outrigger Canoe) ，今年9月完成支架大洋舟在首次長距離航行，並組台灣第1支「南島台東隊」，12月3、4日赴新加坡參與「支架大洋舟海洋盃」賽事，奪得2銀1銅，成績亮眼。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，新加坡支架大洋舟海洋盃是世界各地支架大洋舟愛好者重要的海洋文化盛事，吸引世界各國專業好手共襄盛舉，今年賽事超過500位國際選手，包含來自美國、香港、台灣、德國、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼等選手參賽。

台東支架大洋舟赴新加坡初試啼聲 ，獲2銀1銅佳績。（台東縣政府提供）

其中南島台東隊共有6名選手，除了來自不同行業，包含藝術家、小學老師、退役軍人、創業家和運動教練5位台灣選手外，更由夏威夷大師級選手Uncle Kimokeo 擔任舵手，賽前也應新加坡支架舟協會邀請，與其他國際選手共同進行特訓。

Uncle Kimokeo表示，台東隊在短短幾周訓練下，順利通過5公里預賽，並在16公里決賽奪得第9名，能有這樣成績，已經超乎想像，值得肯定。

4日第2天男子單人舟OC1和OC2個人賽事，台東隊表現傑出，包辦男子短距離一人舟第2名許哲綸， 和第3名潘亮安，另外2人舟由HaoYi＆古瑞彬組成的團隊獲得第2名。

台東支架大洋舟赴新加坡初試啼聲 ，獲2銀1銅佳績。（台東縣政府提供）

交觀處長余明勳指出，台灣是南島語系原鄉，台東更是全台原住民族群最多樣縣市，南島語族駕駛支架大洋舟維繫島國間情誼的歷史超過3000年，縣府未來也會持續推動相關體驗，找回台灣身為南島語族原鄉的國際地位與在地認同，將在地獨有的海洋城市魅力帶給全世界。