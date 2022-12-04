桃園市將於12月10日在桃園婦女館及鄰近延平公園處盛大舉辦國際移民節活動，今天先於桃園火車站萬壽路出口進行快閃宣傳活動，由桃園市新移民女性關懷協會演出越南斗笠舞蹈，吸引許多好奇的民眾駐足觀看，甚至跟著音樂打起節拍，一同享受周日異國風情的美好。

演出的新住民們說，雖然先前有許多不同的表演經驗，但是快閃的形式則是第1次，很開心也很榮幸能於桃園火車站參與表演，將新住民母國的舞蹈之美，用最簡單、最奔放的方式傳遞給桃園市民。

北區事務大隊桃園市服務站表示，斗笠舞是越南西北地方少數民族的舞蹈，用斗笠作為道具戴在頭上或拿在手中舞動，伴隨音樂起舞，展現了女子獨有的溫婉柔情，這場快閃表演獲得民眾的熱切迴響，同時也預告下周六（10日）將在桃園後火車站附近的婦女館及延平公園盛大舉行移民節活動，將有更多更豐富的異國特色文化展演以及摸彩獎品，歡迎大家前來同樂。

北區事務大隊桃園市服務站說，曾擔任國慶典禮主持人的知名新住民網紅、來自越南的阮秋姮，也在臉書粉絲專頁「Hang TV-越南夯台灣」用中越雙語轉發這次快閃活動，並介紹即將來臨的移民節活動，包括雙舞台多族群專業表演，如曾獲桃園市桃漾天籟歌唱大賽總冠軍的印尼移工NITA MUTMAINNA歌唱演出，最近新聞關注度極高的桃園在地職籃雲豹隊的專屬啦啦隊活力表演，精彩可期。