2024年總統大選，民進黨可能的人選，目前以副總統賴清德呼聲最高。媒體人「逆風的烏鴉」卻認為，2024總統大選也許會有超出想像的發展，比如英系和蘇系未來可能合作，人選也許就是蘇貞昌；蘇貞昌雖說過很多次不會選2024，不過，蘇貞昌恐怕是英系不得不的選擇。

逆風的烏鴉今(4日)在粉專貼文表示，蔡英文和蘇貞昌的政治性格完全不同，蘇貞昌個人政治風格明確，而且自視甚高，對自己能力有絕對的自信；至於蔡英文，優點是彈性大，所以誰能夠確保她能運作她的權力，都能獲得她的重用。他們在權力上的互補關係，才是蔡蘇體制能運作到今天甚至可能會繼續下去的原因。

逆風的烏鴉點出更重要的關鍵，所謂的英系、蘇系其實都是基於「人」而成立的派系，沒有像新潮流、正國會或者海派有各自固定、龐大的成員，任何政治人物要帶槍投靠，甚至要分合，不是不可能。

逆風的烏鴉認為，2024總統大選也許會有超出想像的發展，比如後蔡英文時代，英系和蘇系可能合作。如今新系有自己的人選，就是賴清德。但賴清德對英系顯然是不滿的，所以如果賴清德上位，就意味英系這些人未來將無以為繼，所以必須再找一個「宿主」，這個宿主只能是蘇貞昌了。

逆風的烏鴉表示，蘇貞昌雖曾說過很多次他不會選2024。不過，這個很多次的參考價值並不高。此時英系「雙保險」人選陳建仁、桃園市長鄭文燦看來距離2024越來越遙遠，英系若要苟延殘喘，蘇貞昌恐怕是他們不得不的選擇。