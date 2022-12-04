每個人的金錢觀念都不同，有些人很擅長理財，存了不少積蓄；但也有人是及時行樂派，剛領到薪水就瞬間花完。命理網站「星座上上簽」分享，獅子座、水瓶座和雙魚座雖然很有賺錢能力，卻不太懂得如何存錢，經常還來不及把錢存到戶頭裡，就已經快要花光了。

1、獅子座

獅子座的野心很大、能力也很強，他們非常會賺錢，對於賺錢也有很大的慾望，只要他們狀態沒問題，就很少有失手的時候。不過獅子座的個性比較大剌剌，賺多少就會花多少，很捨得在自己的身上花錢，希望能提升生活品質，過上人人稱羨的日子；此外他們很有義氣，對於朋友出手也十分大方，導致賺來的錢還沒有存下來，就已經被花得差不多了。

2、水瓶座

雖然水瓶座給人一種很佛系的感覺，但他們其實相當專注在工作上，而且能力也非常不錯，賺錢對於他們來說並不算難事。然而水瓶座抱持著「賺錢就是為了拿來花」的金錢觀，而花錢就是為了讓自己開心，所以不太會為了節儉而委屈自己，經常把錢花在感興趣的事物上，因此很難把錢存下來。

3、雙魚座

雙魚座雖然看起來很柔弱，也沒什麼主見，似乎不像是工作能力很強的人，但事實上他們在需要自己努力的部分，也會以非常認真的態度面對，有出乎意料之外的賺錢能力。而雙魚座會不會存錢是否分時段的，如果正經歷比較自律的時期，他們就會很有理財觀念，但如果正在談戀愛或享受生活的時期，他們就會忍不住慾望，看到喜歡的就買下來。