穀保家商4日在中信盃黑豹旗冠軍戰靠著先發投手黃仲翔一夫當關繳出7局完封勝，率隊以5比0擊敗普門中學，奪下隊史第3冠也是相隔3屆再登頂，相較於他在4強賽投不滿1局就退場，總教練周宗志點出最大關鍵就在於配球的改變。

黃仲翔昨天在4強賽先發面對鶯歌工商，結果面對5打席被敲2支安打、失1分，投出三振、保送各1次，僅投0.2局就被換下場，賽後團隊講話時隊友們也說要「相信他」，今天他繳出截然不同的表現。

周宗志透露，昨天晚上決定先發投手時，黃仲翔有把自己的想法講出來，教練團也立即在配球上做出改變，以他較有信心的球路為主。

周總說：「之前我跟捕手都覺得他的變速球的控制能力、壓制力比較好，但他反饋說，其實對自己的變速球沒那麼大的自信心，反而對曲球、滑球比較有自信，甚至直接對決打者也不會有害怕的感覺，我覺得選手有自己的想法是非常棒的，也收到不錯的效果。」

連續10年參加黑豹旗，穀保都是固定4強班底，之前在第2屆、第6屆奪冠，但近3屆都在冠軍戰不敵平鎮高中屈居亞軍，今年終於重返榮耀。周宗志首先要肯定小朋友的努力，雖然陣中有多名U18世界盃成員，但只有劉俊緯在攻守兩端發揮比較好，林佳緯、孫易磊攻擊部分得失心都太重，「但大家還是靠著團隊作戰把冠軍拿下來。」

今年冠軍戰對戰組合也是頭一遭，普門雖然屈居亞軍但仍寫下隊史最佳成績，周宗志也認為他們是個可敬的對手，「我們的優勢是在高張力比賽比較有經驗，很高興我們選手能扛著壓力，他們的表現感覺有點失常，尤其中心打線潘信安、林以諾沒有發揮，可能也跟壓力有關，但他們還是非常棒的（對手）。」