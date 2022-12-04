大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚1年後，為了金錢正式鬧翻，男方公開前妻拿他的副卡狂刷百萬名牌，疑包括大S再婚的飾品。汪小菲新歡張穎穎得知後十分吃味，疑在朋友圈怒發6字：「我也要買買買」，連私下痛罵張蘭的對話截圖都曝光。稍早，張穎穎發文駁斥，汪小菲也留言幫忙說話。

大S昨（3日）曬出2億銀行明細和汪小菲借款借據反擊，證明2套房都是她貸款買的，且前夫聲稱2018年底會還清，至今仍欠2100萬，被汪小菲反控當初說好離婚不用還，更PO多張大S離婚後刷他附卡的購物明細，其中一筆金額高達新台幣1018387元。眼尖的大陸網友發現，購物清單內的頭紗和珠寶、項鍊等，跟大S嫁具俊曄戴的相似，冒出「大S再婚頭紗是刷汪小菲信用卡買的」傳聞。

汪小菲現任新歡的張穎穎，看到男友離婚後還在大S身上花那麼多錢，心情相當複雜，吃醋地在朋友圈發文：「我也要買買買」，並附上一個皮笑肉不笑的表情符號，此外，張穎穎私下罵汪小菲全家特別噁心的對話截圖也被流出，她表示大S有上億豪宅，自己只是在18線小城市買房，相比下來根本大巫見小屋。張穎穎怒轟張蘭「死M」，稱自己不怕被曝光，就是要把汪小菲一家全抖出來。

張穎穎揚言「我也要買買買」。（圖／微博）

張穎穎疑不滿大S擁有的比較多，揚言要抖出汪小菲、張蘭的事情。（圖／微博）

不過，張穎穎今（4日）傍晚在微博轉發網路流傳的圖，強調：「本人從未在本人的朋友圈發布有關『我也要買買買』的言論，同時也未與他人就『房屋』的話題進行對話，有關人員散佈的朋友圈內容及聊天紀錄皆為捏造事實。」她否認網路上的謠言，並表示會保留對相關人員的法律責任。對此，汪小菲站在張穎穎這邊，留言：「對於這幾個長期惡意誹謗、捏造事實的人，一定要追究他們的法律責任！」

張穎穎發聲明駁斥謠言。（圖／微博@張穎穎）

汪小菲力挺女友張穎穎。（圖／微博@張穎穎）

事實上，張穎穎去年傳出介入汪小菲婚姻時，台灣狗仔葛斯齊踢爆她為男方「夾娃娃」，汪小菲為了安撫張穎穎，刷卡420萬人民幣（約台幣1800萬）買下房車送女友；不只如此，張穎穎列出戀愛條約，只要汪小菲違反就要罰錢，包括「亂加女生微信被發現賠人民幣100萬元」、「被發現和女生聊騷（曖昧）賠人民幣200萬元」、「酒後懷念前任或看照片賠人民幣500萬元」、「被發現和女生喝酒聊騷上床後賠人民幣1,000萬元」等，並鼓勵身邊人舉報汪小菲，能得一半的賠償金。