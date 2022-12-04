高雄岡山樂購廣場首次與台灣世界展望會舉辦以愛為主題的「耶誕有愛．點亮偏鄉」系列活動。（柯宗緯翻攝）

岡山樂購廣場除有10米高的耶誕樹，12月15日起至2023年01月02日止，每日晚上5時30分起，每15分鐘即有一場浪漫耶誕雪花秀。（柯宗緯翻攝）

迎接耶誕節，高雄岡山樂購廣場首次與台灣世界展望會舉辦以愛為主題的「耶誕有愛．點亮偏鄉」系列活動，3日晚間舉辦點燈儀式，業者拋磚引玉捐助10萬元助學，同時號召民眾扮演「耶誕老人」，完成弱勢孩童的耶誕禮物夢想。

樂購廣場這次捐款10萬元支持台灣世界展望會國內助學紅包行動，邀請台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君與樂購廣場店長賴依婕一同點亮這棵超過10米高的耶誕樹，現場也邀請台灣兒童文化隊的多納國小Tathenay歌謠隊傳唱古謠，帶來自美麗山境中悠揚動人的樂章。

值得一提的是，樂購廣場3樓設置「耶誕認購心願牆」，12月3日至12月25日期間內，由弱勢家庭孩子於心願卡上填入自己想要的聖誕禮物，再由熱心民眾認購，購買完願望禮物後，將統一交給展望會人員分發給孩子們，盼以認購微薄的力量照亮孩子。

岡山樂購廣場除有10米高的耶誕樹，12月15日起至2023年01月02日止，每日晚上5時30分起，每15分鐘即有一場浪漫耶誕雪花秀，讓北高雄的民眾感受燈光的同時，一起體驗白雪紛飛的幸福氛圍。