文化局副局長施純福為一至六年級第一名頒獎。(陳淑娥攝)

五年級張絡羢的巨獸，以適當留白突顯主題及畫面故事張力。(陳淑娥攝)

「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」4日在台中葫蘆墩文化中心進行複賽，來自各地的高手齊聚，420位入選小畫家們從簡單圖形，自由展開長達2個小時聯想創作，72位得獎者通過激烈競爭，一同站上舞台感受榮耀的一刻。

台中市文化局副局長施純福表示，「全國兒童聯想創作畫比賽」辦理30年來，優秀的得獎者在各行各業都有傑出表現，從11萬件參賽作品中脫穎而出的420名入選者，皆具備的豐沛創意與聯想力，為未來打下良好的基礎。今日共有72位得獎者通過激烈的競爭，一同站上榮耀的舞台。

針對此次一至六年級第一名，決賽評審表示，一年級黃柏勳色調運用成熟，極具藝術感。二年級陳沐慈，將樹木結構以清透筆調延伸發展，畫面生動奇趣。三年級黃禾觀察敏銳，運用少見的色鉛筆表現透視畫面，呈現厚度量感。四年級徐孜禾，完整寫實的螳螂意象，筆觸純熟配色，完美調和，贏得評審一致讚賞。五年級張絡羢的巨獸，以適當留白突顯主題及畫面故事張力。六年級黃翊恩超現實畫風，圖像思惟細膩簡練，營造太陽光線灑落的氛圍，讓評審大為驚豔。

施純福指出，特別感謝永豐餘自2003年起熱心贊助50萬張比賽畫紙，迄今長達20年，經由企業的支持，使創意培育的軟硬體條件能夠完整備齊，聯想畫活動得以長年持續順利推廣，市府將持續提供孩子展現繪畫天分的平台，給予無憂無慮的創作園地，同時展望下一個30年，持續不懈陪伴著各個世代的兒童盡情揮灑創意。

葫蘆墩文化中心大廳內同時展出初賽入選作品，4樓迴廊展出「描繪30：合體創作畫」結合歷年比賽圖形，象徵總結過往，透過創意展開全新篇章。另外在戶外廣場安排魔術、雜耍特技、泡泡秀、調酒等精采有趣的街頭藝人表演；特別融入戶外環境製作「回憶30：生日蛋糕」、「穿梭30：時光任意門」互動裝置，吸引許多親子朋友體驗及拍照，度過豐富充實的精采假日時光。