穀保家商4日在中信盃黑豹旗冠軍戰靠著先發投手黃仲翔一夫當關繳出7局完封勝，率隊以5比0擊敗普門中學，奪下隊史第3冠也是相隔3屆再登頂，用93球繳出7局完封勝的黃仲翔也說，這場比賽算是生涯代表作。

黃仲翔昨天在4強賽先發面對鶯歌工商，結果面對5打席被敲2支安打、失1分，投出三振、保送各1次，僅投0.2局就被換下場。今天他再度先發，卻繳出截然不同的表現，用93球繳出7局完封勝，投出6次三振、僅被敲2支安打。

昨天賽後團隊講話時隊友們說要「相信他」，今天他用實際行動回報隊友，他笑著說：「有受到他們的鼓勵，所以就要努力投給他們看。」

黃仲翔透露，國中時自己僅在4強賽登板過，來到穀保後也多以後援為主，近期才慢慢轉往先發，「這是我生涯首次在冠軍戰先發，今天只想說要保持平常心，因為前幾場比賽都太緊張了。」

他坦言，從沒想過能在首次冠軍賽先發就拿下完封勝，「本來以為不會投太多，教練也沒說要投幾局，順順著投，投就對了，到最後一局教練只叫我不要放鬆就好。」繳出生涯代表作的他也在最後個人獎公布時，拿下最有價值球員獎。

今年適逢黑豹旗10週年，大會也特別增設「黑豹獎」給連續十年帶隊參賽的總教練，另外也會為奪冠球隊頒發冠軍戒，屆時冠軍戒上還會刻上球員姓名。