前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦及立委蔡適應等人的論文涉及抄襲，引爆「政學交相賊」亂象。學者表示，不只台大，中山及成大等校的特定研究所也都有一堆政治人物取得碩士學位，這些學校應盡早「清理門戶」、自行妥善處理，以免校譽受創。

台大國發所前教授陳明通過去指導非常多綠營的政治人物，林智堅及鄭文燦名列其中；同時，鄭文燦碩士論文的口試委員還包括台中市前市長林佳龍，這一錯綜複雜的關係，凸顯了「政學交相賊」的亂象。

實踐大學前校長陳振貴表示，政治人物想回到學校讀碩士在職專班來進修是好事，但遺憾的是，他們平日就很忙，沒時間上課及寫論文，但教授看到這個學生「當這麼大的官」，最後就是放水讓他們取得學位，進一步造成亂象。

陳振貴說，教育部應該徹底檢討碩士在職專班制度，對於學生取得學位，從嚴把關；至於台大要不要檢視陳明通指導的173位學生的論文是否有問題，則可透過大學自主方式，由校務會議來討論，找出一個妥善的處理方法。

陳振貴也說，學生論文的口試委員，指導教授通常會找自己熟悉的人來當，但要由校長聘任。因此，像林佳龍這樣擔任鄭文燦論文的口試委員，當初他就應自行迴避，而校長對於口試委員的聘任也應負起責任，不要只是形式上批准而已。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，政治人物追求學歷及學位值得肯定，但取得學位過程仍應跟其他學生一樣付出心力，而不是倚靠權勢地位而以投機取巧方式取得學位。指導教授也應盡心指導學生並嚴格審視學生論文，不因學生是政治人物可能回饋相當利益而放水。

尤榮輝說，台灣對於違反學術倫理的案件處罰太輕，以致於無法杜絕亂象。以政治人物用抄襲取得碩士來說，目前學校就是撤銷他們的學位，這其實不夠，他們實際上是以不當手段圖利自己，司法單位應該以「學術詐欺」來辦理。

尤榮輝進一步說，陳明通指導的學生中，多人涉及抄襲，他要負相當大的責任，但實際上，到目前他似乎沒有受到懲罰。台灣對於放水的指導教授處罰太輕，在國外，教授違反學術倫理，可能一輩子都無法繼續在學術界混下去。

2024年有總統大及立委大選，屆時政治人物的論文會再度被端上檯面，可能造成一場「腥風血雨」。尤榮輝表示，不只是台大國發所，中山及成大等校的碩士在職專班，過去也都有一堆政治人物前往就讀，他們是否實實在在靠實力拿到學位，有待檢驗。

尤榮輝建議各大學現在就開始「清理門戶」，好好檢視政治人物在校內取得的學位是否合乎規定，並妥善處理，才不會校譽受損。而教育是百年大計，許多個案若因選舉而被揭露，進而可以消除「政學交相賊」的亂象，也是好事。