女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近期因生活費隔空交火，汪小菲連發好幾條貼文怒斥大S一家人，大S也發表聲明，張蘭代子槓上，本以為雙方戰火平息，未料大S貼出購屋交易紀錄與手寫借款，汪小菲則再度回擊，張蘭在直播間中突然公布汪小菲過去寫給大S的情書，唸到最後表示：「我不想讀了，讀了可能會掉淚」。

汪小菲母親張蘭近日直播時，突然拿出汪小菲的自傳，張蘭描述她眼中的汪小菲是比較儒雅、不願意說話的，什麼事都自己扛著，她當場唸一段書中內容，是汪小菲當初追大S的情書：「緣分突然降臨了，我知道實際我們才見過四次，可有時候人跟人之間的那種親切、那種契合、那種用處、那些相處時間，我們誰也沒有說，但我們彼此心照不宣，我們都知道已經開始戀愛了。」

張蘭唸汪小菲自傳，表示不想讀了，再讀會掉淚。（圖／微博）

這段感性、浪漫的文字讓張蘭直呼：「我不想讀了，讀了可能會掉淚」，最後似乎感嘆兒子的婚姻：「一切隨緣，我們一定要學會放掉過去」；張蘭拿出的汪小菲自傳《生於1981》於2018年出版，當時兩人尚未離婚，書中描寫許多汪小菲的童年與戀愛史，甜蜜內容令不少人羨慕，如今回過頭再看卻有些感傷。

許多網友發表看法：「離開大s不能賣貨了嗎？」、「這麼大年紀了，沒完沒了的」、「是不想讀還是不敢讀？再讀就知道19年之前大s一直在北京，也和汪一樣往返臺北北京，不是只有他汪少爺單方面付出啊」、「還是和解吧，對孩子好。哎，作為旁觀者的我就是覺得，還是沒分乾淨，怨氣太大，忘了吧，往前看」、「曾經的心照不宣演變成現在的床墊之爭」。