ABF族群股價反彈，法人持續正向看待後市，中信投顧指出，ABF長期需求不變，明年營運逐季成長，初評景碩（3189）給予「買進」投資評等，推測合理股價162元。

景碩第三季營收115.4億元，季增0.8％、年增18.2％，隨著ABF載板產能陸續開出，景碩產品組合持續優化，降低BT市況不佳衝擊，加上費用控制得宜，使得獲利再次改寫單季紀錄，單季每股稅後純益（EPS）為4.79元，優於市場預期。景碩旗下大陸PCB業務百碩已結束營運，PCB占營收比重由第二季的2％，進一步降至0，未來景碩將不會有傳統PCB業務，可望擺脫營運包袱。

法人說明，展望2023年營運，BT載板部分，目前僅蘋果iPhone需求獨強，其餘包含記憶體、電視、陸系手機與消費性電子產品應用需求，仍較為疲軟，景碩BT產品單位售價雖然可以維持，但產能利用率持續下滑，明年第一季預期為72％左右；ABF載板部分，目前整體供需狀況趨於平衡，先前持續的漲價趨勢也暫時結束，不過需求仍然強勁，景碩ABF產能將持續滿載。

投顧法人認為，隨著庫存調節持續進行，預期明年下半年消費性產品恢復拉貨，加上隱形眼鏡業務獲利穩定，明年首季可望為景碩營運低點，隨後將逐季成長。