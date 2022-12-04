基隆港西岸聯外道路發生貨櫃車翻覆卡分隔島，其駕駛救出後無生命跡象送醫。（翻攝照片）

基隆港西岸聯外道路發生貨櫃車翻覆卡分隔島，其駕駛救出後無生命跡象送醫。（翻攝照片）

今(4)日下午4時許，基隆港西岸聯外道路北上路段，有輛貨櫃車在轉彎處不明原因翻覆，卡在分隔島上，警消獲報後，抵達現場發現1名男性駕駛受困在駕駛艙內，經器材將車體破壞後，救出受困駕駛，但已無生命跡象，緊急送往醫院救治。