基隆港西岸聯外道路 貨櫃車翻覆卡分隔島 駕駛無生命跡象送醫 18:152022/12/04 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆港西岸聯外道路發生貨櫃車翻覆卡分隔島，其駕駛救出後無生命跡象送醫。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆港西岸聯外道路發生貨櫃車翻覆卡分隔島，其駕駛救出後無生命跡象送醫。（翻攝照片） 基隆港西岸聯外道路發生貨櫃車翻覆卡分隔島，其駕駛救出後無生命跡象送醫。（翻攝照片） 今(4)日下午4時許，基隆港西岸聯外道路北上路段，有輛貨櫃車在轉彎處不明原因翻覆，卡在分隔島上，警消獲報後，抵達現場發現1名男性駕駛受困在駕駛艙內，經器材將車體破壞後，救出受困駕駛，但已無生命跡象，緊急送往醫院救治。 車手黑吃黑140萬遭押 派出所前跳車遭開槍 流彈傷無辜駕駛 台2線濱海公路貨櫃車自撞翻覆 司機輕傷送醫 目前單線雙向通車 台74線太原交流道閘道連環車禍 8車追撞1駕駛送醫 #貨櫃車 #聯結車 #分隔島 #駕駛 #無生命跡象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 休旅車換車道 後方自小客閃避不及撞上 當場烏龜翻2人受傷 16:072022/12/03 社會 海巡巡邏艇船艙無預警起火 消防及時搶救暫無大礙 18:322022/12/01 社會 一位難求！他為找免費停車格狂繞半小時 網譏：誰這麼窮 16:382022/11/29 生活 高雄模範公車駕駛長選拔開跑！投票就有機會抽智慧手錶等大獎 12:142022/12/04 生活 大園砂石車連撞2車「車頭全爛」 受困駕駛救出送醫 13:472022/12/02 社會 高雄聯結車翻覆撞電線桿壓毀檳榔攤 駕駛一度受困 08:392022/12/01 社會 國3大貨車變換車道不慎 4車連環撞4人擦挫傷送醫 10:062022/12/04 社會 騰訊攜蔚來汽車 進攻智慧駕駛 21:352022/11/29 財經 違停紅線 特斯拉遭大貨車撞毀 女駕駛吃罰單恐難求償 17:112022/12/04 社會 差點被聯結車撞 2騎士尾隨痛毆司機 12:282022/11/29 社會 荒謬！自撞護欄分向號誌桿插車頭 駕駛仍開快速道路返家 17:332022/12/02 社會 怎麼開的？聯結車開上分隔島撞斷路燈桿 橫躺車道 11:472022/11/29 社會 最衰女車主！先撞車受傷 2小時後愛車突起火燒毀光了 12:342022/12/01 社會 10歲愛女遭撞輾亡 媽求行車畫面悲喊：駕駛還說沒撞到 15:142022/12/03 社會 不只塞車時才有用，Honda 預告 2030 年前要推更進階的 Level 3 自駕系統 17:012022/12/01 汽車情報-新車試駕 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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