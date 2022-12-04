烏克蘭被俄羅斯無人機攻擊的情況有所緩和，這歸功於防空系統的補強，其中來自德國的獵豹防空戰車 (FlakPz Gepard)頗受好評，攔截無人機的效果特別好，而且操作成本與彈藥費用也較低。德國新一批的援助烏克蘭軍事裝備和物資清單當，就列入另外7輛獵豹防空戰車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，德國政府表示，他們已經捐贈了 30 輛獵豹防空戰給烏克蘭，也附有所需的 6,000 發砲彈。根據德國《圖片報》(Bild )的報導，提供烏克蘭的防空戰車可能不是德國武裝部隊的庫存，而是製造商克勞斯•馬菲•韋格曼_(KMW)自己的庫存。

獵豹防空戰車每分鍾射速550發，最大射高4000公尺。(圖/NATO)

獵豹防空戰車於1976年裝備於西德陸軍，具有2門35公釐瑞士奧勒岡(Oerlikon GDF)機砲，射速每分鐘550發，具有X頻段的搜索雷達及Ku頻段的追蹤雷達，可防禦現代戰鬥機、攻擊直升機、導引炸彈和火箭。雖然已是40多年前的產品，但是對抗直升機與無人機依然足夠。它的砲彈具有近發空炸效果，產生的彈片雲能可靠地摧毀目標。

獵豹防空戰車總產量570輛，在冷戰時期供應給西德、荷蘭、比利時，在冷戰後，已逐步在北約中退役，其中43輛退役的獵豹車給了羅馬尼亞，因此倉庫裡還留有不少輛。在俄烏戰爭爆發後，德國同意軍援獵豹防空戰車給烏克蘭 。