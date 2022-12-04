身體的營養素會隨著年紀一直流失，必須適度補充維持健康，內科醫師傅裕翔指出，人在40歲過後小毛病可能會不斷出現，必須補充4種重要營養素，更建議直接食用原型食物，會比補劑吸收更好。

傅裕翔近日在臉書發文指出，由於營養素流失，40歲以後容易出現貧血、容易疲勞、健忘、食慾不佳、頭暈等小症狀，累積久了就變大問題，應多攝取鈣、鐵、維生素D、維生素B12。

傅裕翔解釋，國人普遍缺鈣，一般人只能吃到每日建議攝取量的30%-50%，缺鈣會引起骨質疏鬆、牙齒鬆動掉落，還有失眠、心悸、手腳麻、皮膚粗糙搔癢等問題，可透過食用牛奶、羊奶、乳酪、雞蛋、小魚乾、蝦子補充。

鐵對女生非常重要的營養素，影響造血功能，若是常常貧血、疲倦想睡、臉色蒼白、貧血、頭暈，可能是缺鐵導致。可以多食用紅肉、糙米、雞蛋、紅豆、蝦子。

至於維生素D可以幫助維持皮膚健康、抗發炎、促進骨骼、牙齒健康，雖可食用鮭魚、秋刀魚、吳郭魚補充維生素D，但重點還是要多曬太陽。

維生素B12屬於水溶性維生素，會隨尿液流失，需要不斷補充，B12有助保護神經和血管、預防失智、提升精神和免疫力，可多吃蛤蠣、豬肝、牡蠣、蛋黃。