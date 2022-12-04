許多女生運動時都會特別穿著方便活動的瑜珈褲，不過由於緊密貼身，容易讓身體某些部位變得特別明顯，特別容易吸引目光。一位女網友對此感到困擾，好奇「為什麼男生一直看穿瑜珈褲的女生下面？」對此，許多人直言是男性本能，不少女生則坦承，雖然自己是女生也會盯著看，另外也有網友指出，其實男生穿著棉褲時也有類似情況。

原PO在Dcard發文表示，最近她在健身房遇到一位好久不見的男同事，沒想到打招呼時對方看的不是眼睛而是下體，而且視線停留了好幾秒，讓她相當尷尬，不知道未來碰面時該不該打招呼，「為什麼男生一直看穿瑜珈褲的女生下面？」

對此，許多人紛紛回應「我是個正直的人，但我必須說。真的有種不自覺會看過去的魔力」、「男性本能，除非他是GAY」、「自己要穿這樣的怪誰啊」，不少女生則坦言，「對…對不起！我是女生我有時候也會不小心瞄到」、「抱歉，我是女的有時候也會忍不住看幾眼，男的更想看很正常吧，體諒一下」、「我是女生，如果看到某些三角地帶太明顯的，我也會不自覺的看」。

另外也有人指出，其實男生也有類似情況，「男生穿棉褲的時候也常常被…」、「我先道歉…」、「尤其灰色的」、「我也會看男生的」、「男生穿棉褲也忍不住看」、「真的會不小心一直定睛灰棉褲…」。