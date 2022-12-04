自今年初北京宣布強化新冠疫情清零政策影響富士康的蘋果手機生產後，該公司就籌備逐漸將生產線移出中國大陸。最近消息人士透露，上個月在富士康鄭州廠發生大規模暴動，更進一步促使該公司加速將生產線轉移到其他國家的行動。

據《華爾街日報》報導，富士康鄭州廠是全球最大iPhone代工廠，又被稱為「iPhone城」。今年11月因新進員工不滿工資與合約內容有出入，加上封控措施引爆示威潮，大批員工出走也衝擊iPhone產量。

知情人士透露，蘋果曾向供應商表示會更積極安排在其他亞洲地區生產蘋果產品，尤其是印度和越南，並尋求減少依賴富士康旗下的台灣組裝商。

由於這起抗議活動恰逢美國假日購物季開始，iPhone產量短缺嚴重影響供貨。外媒估計，蘋果預計iPhone Pro型號供貨量缺口將達到600萬部，而這也導致蘋果利潤直接受到影響，將生產線移出中國更為迫切。

分析師和蘋果供應鏈業界人士指出，中國穩定的生產中心地位被削弱，鄭州富士康事件令蘋果不再認為把業務集中同一處是個好的安排，前富士康高層也指出，過去也沒有人注意到生產線高度集中造成的風險。

報導說，蘋果計劃把印度廠的iPhone產量佔比從現在的個位數提升至45%，並擴大在越南生產Mac系列電腦、Apple Watch和AirPods系列產品。

儘管如此，前蘋果運營經理兼供應鏈諮詢商負責人懷海德（Kate Whitehead）指出，「要找到打造蘋果所需要的所有零件並不容易。」可見雖然蘋果有意轉移生產線，但整體經濟衰退就業市場低迷的情況下，要與新的外包及供應商建立合作關係也是一項艱難的挑戰。