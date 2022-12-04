新任蝙蝠俠羅柏派汀森與女友蘇琪沃特豪斯共同現身2023秋季男裝秀。（CFP）

迪奧（Dior）2023秋季大秀發表選址埃及吉薩金字塔旁，也讓這千年古代遺跡因時裝秀再度成為全球媒體注目焦點。男裝秀發表同時也請到新任蝙蝠俠羅柏派汀森（Robert Pattinson）與女友蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）一同現身，這也是兩人相戀五年後首度共同現身紅毯，幾年前派汀森曾在一場周日泰晤士報（The Sunday Times）的訪問中提及戀情算是兩人私密事，不公開對彼此都好。而這次公開露面，也算是派汀森公開認愛，或許也等於間接向全球粉絲宣佈「好事近了」。而秋冬大秀同樣也請來車銀優與世勳共同露臉看秀，讓這晚的埃及吉薩金字塔話題不斷。

車銀優亦現身時裝秀現場。（CFP）

借鑑狩獵時期的魚簍，做為後背包外型設計，頗具看頭。（CFP）

飄逸流暢的男裝線條頗有看頭，似外星人頭盔的防風鏡設計很難讓人不跟古埃及高度文明產生聯想。（CFP）

外套上的宇宙光譜讓人知道宇宙並不是一片漆黑，也呼應了本次男裝秀的主題內涵。（CFP）

2023秋冬大秀靈感始於75年前，迪奧先生於聖奧諾雷路上踢到一只金屬星星，開啟了他日後成立高級訂製服的神秘連結。自此堅信星星就是品牌幸運物的迪奧先生，在此後的服裝系列中或多或少都會給予星星「一席之地」。從星星與迪奧先生迷信的占星術上，Dior創意總監Kim Jones看到了星象與天文的神秘關係。在古埃及裡，觀天與星象是這個農業大國崛起的秘密，透過觀測太陽與天狼星的相對位置，古埃及人理解了四年一閏節氣變化秘密，而由繁盛大國衍生了驚人的古代高度文明，種種文明歷史也讓Kim Jones相中埃及做為2023秋冬男裝發表大秀現場。

Kim Jones特別提到星星、占卜、古文明與Dior先生之間的神秘文化現象，也成為此季服裝風格中獨特的設計元素。服裝色彩充滿漸層灰－那是在落日餘暉準備離去沙漠之前的神秘色彩，由金黃熱熾轉為哀涼灰燼，頗有生命輪轉周期的獨特哲學；亦也有不少配件充滿獨特美感，如印象中狩獵文明才會使用的魚簍，亦成為後背包造型，服裝色彩充滿宇宙與星象美學，線條充滿包覆感的繭型設計，各種獨特設計都帶來強烈的占星文化哲學，令人印象深刻。