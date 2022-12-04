2022時尚客家服飾競賽4日頒獎，社會組冠軍作品勇奪10萬元獎金。（呂筱蟬攝）

桃園市客家事務局舉辦「2022時尚客家服飾設計競賽」，4日舉辦決賽暨頒獎典禮，今年競賽以「當代客家」為發想，希望參賽者回歸文化內涵，學生組及社會組經過初審後各有12隊進入決賽，入圍隊伍竭盡心力製作成品，角逐當代客家服飾首席設計師寶座。

今年賽事共徵得學生組208件、社會組60件，總計268件作品參賽非常踴躍。社會組與學生組有不同的亮點，但所有入圍的作品都能看到跳脫刻板印象、翻轉客家時尚的設計，跳脫大眾認知客家藍染、油桐花等元素，運用創新的思維詮釋客家文化與時尚感。

評審組則說，今年賽事增列實用項目，入選作品創意充分展現在材料、面料、款型或廓型上，學生組的創意轉化令人驚喜，而社會組則著重在技術或工藝層面的展現。另有原創T恤設計項目，希望賽事兼具時尚與實用初衷，入圍的所有作品能讓全台灣看見客家文化的時尚感。

競賽結果學生組由吳晁瑞的作品「冉冉」勇奪冠軍獲得5萬元獎金，他以客家藍染為發想，以藍色布料結合針織面料設計，將服裝模擬成藍染時綁住布的樣子，透過多樣的材質與版型變化，展現出服飾的多變性。社會組則由劉品洋的作品「1895」奪得冠軍勇奪10萬元獎金，他以客家傳統建築材料「青灰瓦」做扭曲與變形為印花設計，象徵逍遙、自由的生命姿態，服飾中也可見薑黃、茶葉等植物染，並將風衣輪廓拆解、褲裝解構、多口袋設計等，將服飾與客家文化歷史結合，展現大膽又獨特的創意獲得評審團青睞。