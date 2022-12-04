新港文教基金會成立35周年，為感謝阮位家族35年來的守護，基金會聘請雕塑大師蒲浩明創作阮位與鄭秀夫妻紀念浮雕，今除舉辦紀念浮雕揭幕，也規畫一系列活動。（呂妍庭攝）

新港文教基金會成立35周年，由光寶集團創辦人宋恭源、阮豊瑛伉儷支持設立的「阮位紀念圖書館」日前重新設計、整修閱讀與展覽空間，並增設護眼、零藍光的電子紙閱讀設備，今上午嘉義縣長翁章梁、阮位二女兒阮淑瑛、夫婿侯祥麟等後代與新港文教基會董事長陳政鴻、創會董事長陳錦煌醫師等人為「阮位與鄭秀浮雕」揭幕，感謝阮位家族35年來的守護。

宋恭源的太太阮豊瑛父親阮位曾是新港國小前身，新港公學校的老師，為支持新港文教基金會，同時推動閱讀風氣，阮位後代包括宋恭源夫妻多年來捐助新港文教基金會超過千萬元，為感謝阮位家族長年的付出，新港文教基金會聘請雕塑大師蒲浩明創作阮位與鄭秀夫妻紀念浮雕，今除舉辦紀念浮雕揭幕，也在文教基金會會址附近封街辦系列活動。

基金會執行長徐家瑋說，宋恭源創辦人多年來持續支持閱讀推廣不遺餘力，近年有感於疫情間文教團體受到的衝擊，以及遠距教學下數位學習的資源落差越趨明顯，決定支持圖書館再度升級，整修後的「阮位紀念圖書館」增設護眼、零藍光的電子紙閱讀設備，引進優質數位閱讀資源、電腦數位學習工具，成為鄉親的發電廠，陪伴新港孩子數位閱讀的與科技近用的學習體驗。

新港文教基金會成立35周年，為感謝阮位家族35年來的守護，基金會聘請雕塑大師蒲浩明創作阮位與鄭秀夫妻紀念浮雕，今除舉辦紀念浮雕揭幕，也規畫一系列體驗活動。（呂妍庭攝）

今宋恭源透過視訊參加溫馨的揭牌儀式，代表出席的阮位二女婿侯祥麟指出，阮位的一生都是「愛」，愛他的工作，愛他的職業，愛新港，更愛新港讓他娶到夫人，尤其小鎮醫師陳錦煌創立新港文教基金會，長年推動文化、教育與閱讀的努力，更讓岳父感動不已，才決定為夫人的故鄉新港做些有意義的事。

翁章梁指出，嘉義這塊土地擁有豐富的文化底蘊底，林懷民出身新港，紙風車劇團李永豐來自布袋，還有吳念真、柯文正都是嘉義人，尤其新港鄉人文薈萃，新港奉天宮媽祖就像是一座港口，匯集南北各地，人來人往，孕育出強大的文化力量。

新港文教基金會成立35周年，為感謝阮位家族35年來的守護，基金會聘請雕塑大師蒲浩明創作阮位與鄭秀夫妻紀念浮雕，今除舉辦紀念浮雕揭幕，也規畫一系列體驗活動。（呂妍庭攝）

陳政鴻說，新港文教基金會在鄉親的出錢出力中成立，35年如一日努力耕耘，也因為有海內外鄉親的協助，才能讓「下一代不變壞」的願景得以逐漸落實，而宋恭源與阮豊瑛伉儷以阮位先生之名捐設的「阮位紀念圖書館」，30幾年來陪伴無數新港學子成長，支持在地藝文展演活動，更重要的是讓我們看見一個家族守護故鄉的有道存厚。

新港文教基金會小鎮醫師陳錦煌翁章梁光寶集團宋恭源