國際移民日台東新住民大秀美食、舞蹈，展現濃濃異國風情。（台東縣政府提供）

台東縣政府昨天舉辦「移民節暨國際移民日活動」，特別選在有最新廚具設備的聖母健康農莊舉辦烹飪競賽，還有充滿濃濃異國風的舞蹈表演，全場節目精采多元，平日素靜的農莊，霎那間成為小小世界村。

移民節暨國際移民日活動以「五星美味家鄉菜」為主軸，讓新住民分成10組進行現場的料理競賽，從構思菜色、備料、製作到擺盤，都是他們對家鄉的思念和創意的展現。

國際移民日台東新住民大秀美食、舞蹈，展現濃濃異國風情。（台東縣政府提供）

國際移民日台東新住民大秀美食、舞蹈，展現濃濃異國風情。（台東縣政府提供）

菜色包括越南煎餅、印尼薑黃飯、貴州黃金鹹糕、大連玫瑰花饅頭等，觀眾不會只從餐桌上「見到」美食，而是可以直接地看到、聞到、嚐到這些色香味俱全的異國料理，體驗不同的異國風味，並讓世界看到新住民的美食能力。

國際移民日台東新住民大秀美食、舞蹈，展現濃濃異國風情。（台東縣政府提供）

活動中還有異國風情舞蹈表演，包括新心好客關懷協會熱力四射的「犀鳥迎賓」，還有端莊優雅的旗袍秀、新疆舞「維吾爾之春」、泰國舞「我美麗的家園」等等。

縣長饒慶鈴表示，縣府近年來致力於結合各方資源，並積極爭取中央部會資源，再加上透過與民間團體與相關單位跨機關合作方式，持續推動新住民照顧措施不遺餘力。

不論是本地或是移居來到台東，只要是生活在臺東這塊土地的人們，期盼大家能夠相互尊重及包容，一同打造幸福家鄉、綻放多元風華。

民政處長鍾青柏指出，台東縣新住民約有4500人。為使民眾更加重視並瞭解新住民相關議題，縣府配合12月18日的「國際移民日」，已連續11年辦理相關慶祝活動，除了邀請縣內新住民及其家人一同參加外，也邀請移民署台東縣服務站及台東縣專勤隊、新住民家庭服務中心、警察局、衛生局、社會處等單位於現場設置新住民業務宣導攤位，讓參與活動者可以多多瞭解新住民文化之美及自身的權益政策。