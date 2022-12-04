家庭暴力、兒虐及性侵害是現今社會潛藏的危機，許多被害家庭或個人，往往顧及顏面不敢吭聲，直到引爆危險因子成為社會矚目事件，但為時已晚，新北市高風險家庭中心推動「全齡高風險家庭整合型安全網服務計畫」，結合警察局、社會局、教育局、民政局、衛生局、勞工局、消防局等跨局處單位，共同關懷社會潛藏的脆弱家庭，適時伸援，消除潛藏的危險因子，獲得市民相當高的評價。

新店分局-李聿航。(新北婦幼隊提供)

中和警分局警員宋妤姍。(新北市婦幼隊提供)

新莊分局邱薏君。(新北婦幼隊提供)

蘆洲分局謝欣宜。(新北婦幼隊提供)

汐止分局林品宏。(新北婦幼隊提供)

隨著台灣逐漸進入高齡化社會，加上少子化的影響，家庭問題往往是外人最難窺全貌的一環，而許多高風險家庭及脆弱家庭，如果沒有適時發現，更容易衍生成嚴重的治安問題，2日下午新北市副市長謝政達也特別頒獎給相關有功人員，各局處一共37人獲獎，其中新北市警局更有7名員警獲頒這項別具意義的獎項。

新莊警分局中平所警員邱薏君，10月底接獲從事保母工作的民眾報案，稱10月起接受一名女子托嬰，但受託後生母即失聯長達兩週，唯一一次簡訊往來中生母更表示如合約到期，保母可自行轉託他人，保母擔心孩子恐遭遺棄或生母發生意外，於是向警方求助，女警邱薏君到場檢視嬰兒狀況，確認受照顧情形良好，並無遭受不當對待，並依保母提供資料，查詢各資訊平台積極聯繫生母及家人，終與生母取得聯繫並確認安全無虞後，得知母親因忙於工作，因此才疏於跟保母聯繫，隨即告誡應負起母親的責任，對保母及孩子也應該保持關心與聯絡，邱員也將案件通報脆弱家庭。

板橋分局陳宗毅。(新北婦幼隊提供)

中和警分局警員宋妤姍，受理親屬性侵害報案，因被害人未成年難以啟口，宋員耐心安撫並陪同前往醫院驗傷採證，在筆錄製作過程中，被害人明顯情緒不穩及躁動，女警宋妤姍不停安撫情緒並耐心傾聽，被害人才敞開心房娓娓道出被害過程，宋員並協助被害人聲請保護令，同時與檢察官溝通聯繫，犯嫌最後遭法院裁定羈押。

蘆洲警分局警員謝欣宜，受理性侵報案熱心積極，主責社工發覺尚有其他被害人後，主動聯繫謝員，儘管當日非謝員輪值，仍一口答應協助，她細心關懷被害人情緒，得知當天為被害人4歲生日，自掏腰包購買蛋糕並邀請全所同仁為她慶生，被害人母親喜極而泣，謝員發揮女性溫柔特質，讓家屬相當感動!

新店警分局警員李聿航，獲報台中社會局列管兒少高危機案件的案童，遭案父帶離台中住家下落不明，案母與案父曾於電話口角，要脅案母不接聽電話就要放火與案主同歸於盡，並要案母放假回來等收屍，經台中市警局第三分局啟動緊急協尋，研判案父可能帶孩子至汽車旅館準備自殺，巡邏警員李聿航、林譽展火速趕往並機智處理，成功安全尋獲案童並帶回派出所，警員李聿航積極聯繫果斷處置，成功將案童緊急安置，交由新北市社會局維護其安全。

新北市副市長謝政達會中也逐一頒獎表揚有功員警，同時他也感謝各局處發揮整合力量，長期投入這項計畫，並發揮實質功能，高風險家庭中心主任許憶真也說，發揮網絡夥伴的力量才能讓社會中潛藏的危機被發現，她更以過去與警察局合作「查找行方不明兒少關懷行動」的成功案例，強調未來將持續推動，保護兒少就學權益。

警察局局長黃宗仁說，新北市警局全力推動關懷訪視脆弱家庭，針對藥、毒癮及重大家暴案件的脆弱家庭，由婦幼隊女警前往關懷訪視，今年11月已由新增毒品、毒品調驗及治安顧慮人口家中有未滿18歲兒童少年，及勤務中發現符合高風險家庭者共有32件，未來將持續與高風險家庭中心配合，落實這項工作，即可避免家暴、兒虐案件的發生。