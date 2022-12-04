企排18年男子組4日賽事由雲林美津濃對戰屏東台電，本戰是屏東台電最後1場主場賽事，也是雙方本季首次交手，最終台電25比19、25比23、25比23直落三橫掃美津濃，把他們的連勝之旅延續到3場，目前戰績6勝1敗續排第2，美津濃則吞本季第8敗(2勝)。

首局開局地主球隊台電的許紋誠，率先以一記重扣開啟全隊的攻勢，美津濃林裕鈞也靠著攔網得分，穩住防線，同隊的「發哥」洪榮發則提供火力，幫助隊伍頻繁取分，讓美津濃先行取得分數上的領先，緊接著台電黃正良一記小吊球扳平比數，再靠前排蔡沛彰攻守兼備，鼓舞台電全隊士氣大漲勢如破竹，最終台電拿下首局。

次局台電林宜暉直線重扣幫助隊伍先行得點，美津濃林裕鈞、洪榮發也跳出來進攻得分，雙方比數緊咬互不相讓，美津濃温逸凱連續兩次發球得分想要敲開破口，同隊的洪榮發也在膠著時刻站出來，一記帥氣發球Ace助隊取得領先，但是台電蔡沛彰也不甘示弱地擊出一記發球Ace扳平比數，局末雖然美津濃温逸凱發出時速118的高速球，無奈無法擊破台電的堅強防守，最後台電再拿下一局。

第三局台電許紋誠、曾茂聰持續開砲，但美津濃也是火力充足，雙方你來我往死命緊咬比分，美津濃洪榮發靠著二號位的暴力重扣想要突破僵局，但台電許紋誠也以直線重扣進行回應，雙方一路鏖戰到23比23，最後台電蔡沛彰鐵壁般的關鍵攔網得分，贏下本場勝利。