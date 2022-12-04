新北市長侯友宜今（4）日下午到新莊舉辦感恩茶會，向競選總部幹部及支持者致謝。侯友宜本屆拿下115萬票連任，被解讀為支持者期待侯友宜問鼎2024，前台北縣副縣長蔡家福也公開力挺，喊出「2024一起努力，繼續支持侯友宜！」

蔡家福在侯友宜致詞結束後，表示說要帶領大家回味一下，再次喊口號「侯友宜凍蒜」，並獲得台下支持者的熱烈響應，蔡家福立刻說，聽到聲音這麼大，就知道大家對侯友宜期待很高。

蔡家福接著表示，國民黨主席朱立倫曾提過，2024要提名會贏的人選，現在這樣看起來，大家心目中的人是誰應該都心裡有數了，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜。」而這個舉動無疑也是公開表態力挺侯友宜問鼎2024，代表國民黨角逐總統大位。

雖然侯友宜受訪時仍強調目前會先把市政做好，而蔡家福的公開勸進，是否會起任何化學變化目前尚未可知，但從今年農曆春節時，侯友宜曾帶著時任市府副發言人的戴湘儀向蔡家福拜年，被解讀為替子弟兵的議員選戰鋪路，可見蔡家福在侯友宜心中仍具有一定程度的份量。

對於蔡家福的公開力挺，國民黨新北市議員蔡健棠表示，雖然侯友宜並沒有說要不要選2024，但現階段看起來他是國民黨最強的人選，這點是毫無疑問的，因此會抱持著樂觀其成的態度，但仍要尊重他的個人意願，而且把新北市做好也是他的方向，做好才會有票。