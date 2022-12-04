癌症是人類健康的殺手，身體一有不適就應盡快就醫，以免錯過最佳的治療時間。禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書粉絲專頁發文分享，日前收治一名有乳癌家族史的40歲女病患，對方稱半年來因背痛、肚脹，吃藥不僅未改善症狀，之後身體的不適感還愈發明顯；事後經醫師檢查發現，該名女病患竟罹患胰臟癌，且癌細胞已擴散至肝臟。

林相宏在臉書粉絲專頁發文分享，日前收治一名有乳癌家族史的40歲女病患，對方不菸不酒，生活起居一切正常，不過卻說近半年來有背痛、肚脹等症狀，雖然體重和食慾沒有受到影響，但由於之前去多家醫療機構，安排了胃鏡和超音波都未檢查出異狀，開始服用一些藥物也越吃越沒效，肚子還越來越脹，無奈之下只好再次就醫。

林相宏表示，起初女病患來到診所僅做了抽血，發現血糖有點上升，做了癌症指數的血液化驗，發現胰臟癌的指標已超過正常值。之後女病患急忙找他求診，幾個月後做了超音波檢查；檢查報告顯示，女病患的胰臟長了一顆3公分的腫瘤，而胰臟癌的癌細胞已轉移，導致她的肝臟也布滿了許多顆腫瘤。

林相宏指出，希望透過此案例提醒民眾，一定要特別留意癌症的「家族史」，女病患的家人過往雖有乳癌病史，但確診胰臟癌的風險並非只有相關的家族史的人才有。他透露，若家族有罹患胰臟癌的基因，同時也易患有乳癌、卵巢癌、大腸癌，「所以有以上癌症家族史者，建議要做基因篩檢，釐清胰臟癌的風險。」

林相宏說，胰臟癌的患者初期有7成是無症狀，另外3成有症狀的患者中，3成會出現腹痛及腹脹，1成會有背痛的症狀，「胰臟尾部腫瘤的病患，幾乎都會提到背痛。」他提醒，「血糖上升」也可能是胰臟癌早期的症狀，若家族沒有糖尿病史，血糖卻無故上升，記得就要去醫院檢查胰臟。