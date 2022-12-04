曾莞婷續約擔任醫美線材品牌大使。（陳俊吉攝）

曾莞婷出席代言活動化身性感美人魚。（陳俊吉攝）

大S與前夫汪小菲新聞連日來鬧得沸沸揚揚，單身的曾莞婷4日出席代言活動，坦言自己最近也成了「吃瓜群眾」，會忍不住一直點開新聞，看完真的會害怕婚姻、更加怯步，選擇對象也會更加謹慎，「畢竟大S也是在最好的時候下嫁給他！」她感嘆：「我演戲演好就好，現實中不用那麼偶像劇，我喜歡平淡一點的生活！」

曾莞婷說自己對於婚姻的想法每隔一陣子都不一樣，碰到這種事，就覺得「還是不要好了」，當看到朋友婚姻幸福美滿，就又覺得好像還不錯，「我就腦波比較弱！」她說不會排斥婚姻，畢竟婚姻幸福美滿還是滿吸引人的，但很清楚自己不是「嫁豪門」這塊料，「捧不起人家的飯碗，只能把自己基底打好，好好工作賺錢，把自己變『好門』，把家人顧好！」

她今年以Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》充滿費洛蒙的生物老師一角再次圈粉無數，她透露這一整年工作沒停過、都在拍戲，完全沒停下腳步，除了演出《機智校園生活》，還客串影集、電影，日前《粽邪3》剛殺青，最近正在拍攝《X！又是星期一》，飾演週刊裡的業務部主管，「明年會看到滿滿的我！」雖然很想出國玩，但實在抽不出時間，只能一直在好友們的出遊照片下瘋狂留言「討厭」、「過份」、「沒關係啊」，希望明年自己有時間可以放假出國，第一個想要去的國家就是日本，超想去泡湯。

美佳美帝國際企業總經理郭國宏Allen（右）邀請女神曾莞婷續約擔任品牌大使。（MINT LIFT神力拉提提供）

她透露自己早已趁著日幣大跌時瘋狂地換日幣，從一開始是為了旅遊做準備，「覺得我會去日本」，瘋狂換的結果是日幣多到變成投資心態，「就是一直跌一直買！美金最低時也是一直買！」她笑說自己目前感情這一塊已經「Let it go」，沒有交往對象，所以沒目標，只能把重心放在工作和賺錢，但坦言當然也想談戀愛，「如果有遇到合適的對象，還是想找回青春的感覺！談戀愛就會自體發光、變美啦！」

曾是本土劇女神的她近年轉型成功，直言暫時不考慮再「台八」，因為已經拍了滿久時間，現在拍一些「作品」對她來說比較重要，「我喜歡現在的型態，影集兩個月就結束，跟不同團隊、不同演員合作，可以吸收不同的東西，對演員來說是很好的養分！」

她今（4日）以品牌大使身份出席醫美臉部拉提線材續約記者會，身穿一襲鑲鑽禮服化身美人魚，大方展露性感美背和側腰，裙擺開高衩到大腿根部露出纖細美腿。她直言現在醫美太普遍了，自己都大方分享心得，還自豪地說「40歲了還能有線條，不容易啊」。美佳美帝總經理郭國宏表示，因為女神的加持太有說服力，不僅業績大好，全台許多醫美診所都把宣傳牆面換成曾莞婷的形象照，所以當然要續約請她繼續擔任品牌大使，曾莞婷也笑說，近期幾乎每天都會收到粉絲、朋友的限動標記，說又在哪個路口、公車站看到她了！