《看的聲音｜聽的地圖》原住民族傳統歌謠專輯，今天舉行發表會。（台東縣政府提供）

台東縣政府委託金曲獎得主昊恩統籌製作的《看的聲音｜聽的地圖》原住民族傳統歌謠專輯，今天在波浪屋TTstyle原創館草地廣場揭開新篇章，融合流行音樂全新風格的族語歌謠，為分享製作效果，邀請參與專輯錄音的文化健康站耆老站上大舞台演唱傳統歌謠，讓民眾感動不已。

由金曲獎得主昊恩統籌製作，知名音樂人保卜、MUSA明馬丁及林明陽等編曲製作《看的聲音｜聽的地圖》原住民族傳統歌謠專輯，從縣內阿美族、卑南族、布農族、達悟族、魯凱族、排灣族及噶瑪蘭族等7個族群文健站所採集39首傳統歌謠中挑選10首，交由編曲家以流行音樂方式改編再創，並於TTstudio聲音部落錄音室製作完成。

昊恩說，他非常高興且榮幸能夠為家鄉來做傳統歌謠維護工作，過程中實地走入部落進行田野調查、採錄、影像紀錄及製作，呈現原住民文化對於世界萬物的崇敬感激，每個文件展的長者也感謝縣府的用心，將傳統歌謠留下來讓子孫傳唱。

縣府祕書長盧協表示，台東擁有7個原住民族群，可以說是台東在觀光、產業等發展的瑰寶，饒慶鈴縣長上任後對於原住民文化維護保存發揚工作相當重視，縣府致力於保存原住民傳統歌謠精隨，同時融入現代音樂型態，透過各種音樂串流平台、網站或載體讓更多人聆聽、了解，甚至喜愛。

台東縣政府原民處指出，TTICC是全台灣第一個以原住民族文化為主題的文創園區，其中所設TTstudio錄音室具一流的規格及設備，提供在地音樂創作人等表演藝術工作者使用，希望能更夠吸引更多在地青年回鄉駐村工作，透過不同文化發展形式，讓民眾看見文化與藝術兼容的南島文化首都-台東。