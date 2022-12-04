知名賣場宜家家居（IKEA）除了提供傢俱以外，店內還供應各種特色熱食，因此總是吸引不少人前往消費。近日IKEA推出一系列冬季的美食新品，沒想到許多網友發現，新品布朗尼霜淇淋上的方形布朗尼形狀像是袋熊方形大便，消息曝光後引發熱議。
IKEA餐廳近日推出一系列的冬季新品，像是以人氣鯊魚玩偶為發想的鯊寶包、響應聖誕節的聖誕火腿、大塊的肋眼牛排、香氣撲鼻的威士忌燉牛肉等。其中布朗尼霜淇淋因為布朗尼的形狀、顏色，更是引發熱烈討論，有些人認為根本是五香豆乾，不過也有許多人笑說是袋熊大便冰淇淋。
對此，許多網友紛紛回應，「袋熊噗噗造型霜淇淋」、「袋熊大便冰淇淋」、「五香豆乾真的超級像哈哈哈」、「五香豆乾我先笑瘋哈哈哈哈」、「身為IKEA的員工，每次看到新品的樣子都懷疑到底會不會有人買」。
事實上，根據《國家地理雜誌》報導，袋熊大便之所以會是自然界中罕見的方形，除了因為生存在缺乏水分的乾燥環境以外，可能也跟腸道形狀的不規則、有彈性具有高度相關。
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