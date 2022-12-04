拜登政府日前以國家安全風險為由，全面禁止進口華為、中興等大陸電信設備產品，不過德國經濟部發言人2日表示，不會跟進美國封殺華為的禁令，但會視個別情況做出決定。德國此時選擇不跟美方站在同一陣線，似乎暗中打臉白宮。值得一提的是，德國總理蕭茲上（11）月初訪問大陸，雙方簽署採購歐洲空巴製造的飛機，總價值約170億美元（約台幣5200億元）。

路透報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國與中國大陸關係備受外界關注，因為俄烏戰爭凸顯德國經濟對俄羅斯能源的依賴，而德國與大陸長期經貿往來關切，因此德國官員對彼此貿易關係更加謹慎看待。

上周（11月25日），美國聯邦傳播委員會（FCC）以對國家安全威脅為由，下令禁售華為、中興等陸廠通訊設備，德國也面臨相當大壓力，必須對中國電信設備商採取行動。

路透掌握一份德國經濟部策略文件，內容建議提高對部分國家零組件使用狀況的審查。該文件提到，德國在2020年推出一項法案，亦即拉高華為5G網路電信設備製造商的門檻。

而據這項法案，若供應商做出不實聲明、不支持安全審計或未能及時報告或修補漏洞，單獨IT零組件或整個企業都可能遭到德國政府封殺，同時列入「不值得信任」名單。

對此，華為回應表示，網路使用安全與供應商的原產國無關，只能透過各產業和監管機關合作來建立一套全球標準，才能確保使用安全。