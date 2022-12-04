九合一大選落幕，2024年總統大選，各黨派將推出哪些人選成為外界關注的焦點。東華大學教授施正鋒表示，國民黨整合及民進黨分裂，這些是2024誰贏的關鍵。

施正鋒今(4日)在中天政論節目《週末大爆卦》節目中表示，2024總統大選有兩個變數，第一個變數，就是國民黨的整合會不會成功；第二個變數，民進黨到最後會不會相持不下時，會不會分裂，這是有可能的，因此像這次台北市長選戰，無黨籍黃珊珊這樣的棄保，可能不會出現；第三個變數，年底選戰時，民眾黨只選新竹市跟台北市，但到2024大選時，淺藍、淺綠會不會跑去支持民眾黨，則是未知數。

另外，針對民進黨2024的變數，施正鋒認為，前交通部長林佳龍也許有可能跟副總統賴清德合作，因為他們有共同點，他們都跟總統蔡英文拍過桌子，所以蔡英文也會防林佳龍，他若去接總統府秘書長，算是一個就地看管的位置，甚至認為絕對不會讓林佳龍去當黨主席。至於傳出賴清德想選黨主席，施正鋒則覺得，沒有人會想自己黃袍加身。

施正鋒覺得，站在蔡英文大戰略目標，全力要圍堵賴清德，如果桃園市長鄭文燦當黨主席，可以算是一個妥協點。但如果不行，備胎就是前副總統陳建仁。如果陳建仁去組閣就沒有用，他本來可以當「帥」的，卻反而去當一個「車」做什麼，萬一打出這樣的牌就不太對了。