民眾透過特展了解國民法官參與重大刑案審判的過程。(曹婷婷攝)

國民法官新制明年元旦上路，司法院長許宗力以台灣司法史上最大規模的「法律白話文運動」形容，司法院也從今天於國定古蹟舊台南地院（司法博物館）舉行國民法官制度特展，展期為期1年，展覽仿造國民法官法庭場景，讓民眾體驗國民法官在法庭上審理案件的過程。

國民法官明年元旦將上路，司法博物館舉行國民法官制度特展標記倒數時間。（曹婷婷攝）

許宗力表示，國民法官制度是台灣司法史上首次人民可以參與刑事審判的里程碑，2023年元旦起，年滿23歲的國民，在設籍地住滿4個月，就有機會被抽選擔任國民法官，與職業法官共同審理案件。

許宗力也說，國民法官新制也可說是司法史上規模最大的「白話文運動」，希望國民法官法庭審判長能用素人也能聽得懂的語言，說明法律觀念，且法官、檢察官或辯方律師在法庭辯論攻防，也須取信於國民法官，也要以白話文字讓國民法官了解法律理念，藉此縮短人民與司法距離，也讓判決結果更接地氣。

他提到，待國民法官制度實施5、6年後，將針對實施結果及缺失進行通盤檢討，司法院已組成國民法官制功效評估委員會，邀律師及民間團體檢討，未來如立法者許可，也不排除實施陪審制度。

國民法官將分兩階段實施，第一階段2023年上路，針對10年以上有期徒刑的殺人案和故意犯罪致人於死案審理，第二階段2026年上路，納入重大刑案或重大犯罪，讓司法界與老百姓熟悉制度後，未來重大貪汙案也可能納入。

至於未來是否實施陪審制度？許宗力說，待國民法官制度實施5、6年後，將針對實施結果及缺失進行通盤檢討，第一階段針對殺人案和致人於死案件審理，司法院已組成國民法官制功效評估委員會，邀律師及民間團體檢討，未來如立法者許可，也不排除實施陪審制度。

台南地院國民法官專庭庭長陳本良提到，台南地院舉辦10多場模擬法庭以來，觀察到一個現象，即國民法官年齡如偏高，因人生閱歷豐富，多願意給被告自新機會，量刑較輕，反之，年紀輕的國民法官則多主張重刑。

此外，模擬法庭的正選國民法官無人缺席，民眾對於能參與審理都相當躍躍欲試，而且一般民眾多從生活經驗角度切入，超乎職業法官的想像，也為案件審理激起不少火花。

司法院配合特展也別出心裁特製「你心中的那把尺」。(曹婷婷攝)

司法院配合特展也別出心裁特製「你心中的那把尺」，作為這次特展限量紀念品，寓意每位國民法官在審理案件時，因各自生活經驗、人生閱歷、價值觀不同而有不同的衡量方式。