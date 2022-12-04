烏克蘭卡爾森空中情報部(Ukraine's Karlson air intelligence unit)發布了一則短片，是烏克蘭突擊隊在刻松州(Kherson,又譯赫爾松)左岸地區，升起了一面烏克蘭國旗。根據影片顯示的附近地貌，升旗地點可能在已被收復的刻松市的正對面，象徵意義明顯，也可視為烏克蘭對俄軍的叫戰。

烏克蘭突擊隊的掛旗地點，就在刻松市(赫爾松市)的河對岸。(圖/Google Map)

烏克蘭國營新聞社(Ukrinform )報導，烏克蘭突擊隊利用快艇前往第聶伯河東岸(或稱左岸)，那裡是原先的刻松河港，有幾具大型的吊運貨物的起重塔，於是突擊隊將烏克蘭國旗懸掛在起重機塔上，再以空拍機攝影留念。

The Ukrainian flag is waving on the left bank of the Dnipro. It is on the opposite side of Kherson city, and most likely not occupied anymore by Russia since the area is hard to reach and defend.



I geolocated it at 46.62600486580914, 32.63133978586818, pic.twitter.com/LQfdi3E9qf — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2022

突擊隊在臉書帖文上說：「這是第聶伯河左岸的第一面烏克蘭國旗，是由突擊隊的小伙子們掛上的，它將象徵著解放刻松州全境的開端。榮譽歸於烏克蘭。」

烏克蘭網民根據地貌特徵查詢，很快就查到地點就在刻松市的河對岸，由於俄軍懼怕海馬斯火箭彈的攻擊，因此他們並沒有沿河防守，而是撤往離河岸更遠的地方，這也使得烏克蘭突擊隊在沒遭遇抵抗的情況就抵達當地。

烏軍如此行動，並大肆宣揚的目的，可能是為了引誘俄軍前來再加以打擊，假如俄軍不理會，那烏軍就持續在此處活動，部署防禦，完成此處的收復。