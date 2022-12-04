烏克蘭卡爾森空中情報部(Ukraine's Karlson air intelligence unit)發布了一則短片，是烏克蘭突擊隊在刻松州(Kherson,又譯赫爾松)左岸地區，升起了一面烏克蘭國旗。根據影片顯示的附近地貌，升旗地點可能在已被收復的刻松市的正對面，象徵意義明顯，也可視為烏克蘭對俄軍的叫戰。
烏克蘭國營新聞社(Ukrinform )報導，烏克蘭突擊隊利用快艇前往第聶伯河東岸(或稱左岸)，那裡是原先的刻松河港，有幾具大型的吊運貨物的起重塔，於是突擊隊將烏克蘭國旗懸掛在起重機塔上，再以空拍機攝影留念。
突擊隊在臉書帖文上說：「這是第聶伯河左岸的第一面烏克蘭國旗，是由突擊隊的小伙子們掛上的，它將象徵著解放刻松州全境的開端。榮譽歸於烏克蘭。」
烏克蘭網民根據地貌特徵查詢，很快就查到地點就在刻松市的河對岸，由於俄軍懼怕海馬斯火箭彈的攻擊，因此他們並沒有沿河防守，而是撤往離河岸更遠的地方，這也使得烏克蘭突擊隊在沒遭遇抵抗的情況就抵達當地。
烏軍如此行動，並大肆宣揚的目的，可能是為了引誘俄軍前來再加以打擊，假如俄軍不理會，那烏軍就持續在此處活動，部署防禦，完成此處的收復。
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