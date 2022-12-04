台北市第三選區立委補選激烈角逐，民進黨立委補選參選人吳怡農遭藍營猛攻與中常委黃承國熟識，國民黨籍參選人王鴻薇今日受訪再嗆，吳怡農身為立委參選人，敢不敢建議民進黨開除前國策顧問黃承國？對此吳怡農晚間回應，自己已經說得很清楚，民眾仇恨抹黑政治已經厭煩。

吳怡農昨在臉書呼籲，對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任，黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。自己更期待黨的領導階層出面和社會溝通，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。

吳怡農今日晚間前往中山區劍南路站舉辦街頭演講，會前受訪時對於王鴻薇的直球，吳怡農表示，昨天在臉書已經講得非常清楚，並表示期待的是正向選舉，不希望抹黑人身攻擊，但只能對自身要求，沒辦法改變對手作為。

吳強調，希望重點在政見、主張，怎麼讓台灣更安全，這是選民想要的，相信民眾對仇恨抹黑政治已經厭煩，持續用那種方式選舉不會獲得支持。

另外趙映光日前發出聲明表示，事實是自己沒被吳怡農請離開市黨部，但吳怡農的說法「我們父子好像共同犯罪，一個被他開除，一個被請離開黨部，真的非常不好。」

吳怡農晚間受訪表示，一年多年前趙姓黨員犯案，台北市黨部就啟動程序開除，當時趙的家人在黨部擔任黨職，我所談的是他的家人不應該繼續留在黨部，最後他的家人也離開了黨部。

吳怡農最後強調，這件事已經過去，被提起也是因為國民黨攻擊，相關處置跟處分都做了，「我也覺得適可而止了。」