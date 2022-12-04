民進黨在今年地方選舉迎來慘敗，各方掀起批評聲浪。黨內也有檢討之聲。這次落選的台北市議員梁文傑指出，他不覺得論文抄襲、貪污、黑道是民進黨敗選的主因，真正的原因，還是疫情讓許多人生活困頓，兩岸緊張讓許多人猶疑徬徨。不過網友卻批評梁文傑，「根本不瞭解民意！」「繼續檢討選民，很好！」「這是新潮流智囊？」

梁文傑在臉書表示，他從來不覺得什麼論文抄襲、貪污、黑道是民進黨這次敗選的主要原因，甚至連次要原因都排不上。

梁文傑認為，真正的原因，還是疫情讓許多人生活困頓，兩岸緊張讓許多人猶疑徬徨，這才是明年大選的主線。找出原因才能重來，自亂陣腳和自己內亂是傻瓜。

不過PTT「政黑板」網友卻直言，「根本不瞭解民意」、「真的裝瞎沒在檢討」、「不是說防疫第一？」「連怎輸的都不知道」、「睜眼說瞎話」、「這是新潮流智囊？」「繼續檢討選民，很好」、「剩下一年，也很難真的改變什麼」、「原來沒有疫情紅利呀，你要早講啊」、「是是是，黑道論文抄襲都不重要，還不趕快去跟農農講」、「88槍到現在抓不到 你當台灣人都白癡嗎」、「都亂講」、「讚讚讚，2024繼續，這樣我就安心了」！