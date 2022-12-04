24歲陳紫渝因長相清新、甜美，成為本屆九合一選舉的紅人，最後順利當選新北市永和區永福里里長，被封為「最美里長」。本來都在臉書粉專宣傳的她，1日突公開私人IG帳號，狂吸網友追蹤，今（4日）陳紫渝再於限時動態分享一張自拍照，小露白皙的香肩。

陳紫渝今（4日）下午在限時動態PO自拍照，畫面中，她把全部的頭髮綁成包頭，臉上化著淡妝，襯托小巧的五官；接著，陳紫渝對鏡頭露出一抹微笑，而寬鬆的灰色上衣，秀出雪白香肩和性感鎖骨，連肩帶都藏不住。

陳紫渝公開私人IG帳號才短短4天，粉絲數直線猛飆，截稿之前已累積14.5萬，可見人氣非常旺。有別於IG的內容，陳紫渝在臉書粉專多半PO跟公共事務相關的貼文，今（4日）她宣傳2023新北消防形象月曆，表示：「救火英雄也熱心於公益活動。」被一堆網友歪樓留言：「偷偷問有里長的公益形象月曆嗎」、「救火英雄也救不了我對紫渝的熱情如火」、「他們是救火英雄，我是紫渝的英雄」、「現在需要滅的火是我心裡對妳的那把。」

無黨籍陳紫渝畢業於德明科技大學財經系，曾任人壽保險理賠專員，父親為永和區協和里里長。她為本屆選舉提出9項政見，分別為「e化平台」、「成立巡守隊及環保志工」、「舉辦里民文康活動」、「溫暖社區」、「成立健康守護站」、「優化環境維護」、「社區安全」、「免費法律諮詢」以及「防災社區」，她承諾會用最快的效率解決里民的問題。