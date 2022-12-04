與阿根廷的16強戰，澳洲在比賽末段打出兇猛火力，帶給「潘帕斯雄鷹」相當多的威脅，場上的拚勁值得令人激賞，雖然最後以1顆進球差距惜敗，不過澳洲球員卻獲得了一次難得與足壇巨星梅西（Lionel Messi）合照的機會，多少也彌補了球隊落敗的遺憾。

根據FIFA（國際足總）最新的世界排名，「袋鼠軍團」澳洲排在第38位，是16支進入世界盃淘汰賽中排名最低的球隊，不過他們強大的防守是小組賽取勝的關鍵，若非門將萊恩（Mathew Ryan）犯傻奉送阿根廷第二顆進球，澳洲是有機會將戰局逼至延長賽。

澳洲本戰防守重點絕對是落在梅西身上，為了不讓這位超級巨星有所發揮，澳洲使出渾身解數，後衛貝希奇（Aziz Behich）甚至都快將梅西的球衣給扯了下來，但也就是因為這個動作，讓梅西獲得開自由球的機會，最終導致了進球的後果。

All the Australia players were fanboying over Lionel Messi after the match! 😂👏pic.twitter.com/7i7teRQZfq — SPORTbible (@sportbible) December 4, 2022

Avustralyalı Craig Goodwin, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Lionel Messi ile hatıra fotoğrafı çektirdi 🌟 pic.twitter.com/rWpnqa3De3 — mackolik (@mackolik) December 4, 2022

梅西的球技不只坐在看台上的球迷瘋狂，連澳洲球員也揮棄場上恩怨開啟「追星模式」，在賽後的球員通道上向梅西提出合照的請求，而梅西也大方地停下來完成他們的願望，展現親和力十足的一面，而澳洲球員也難掩興奮情緒，向記者炫耀自己與梅西的合照，畫面十分逗趣。