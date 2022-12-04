台北市長當選人蔣萬安的立委席次補選開跑，國民黨候選人王鴻薇與民進黨候選人吳怡農皆為松山區民權國小畢業，23日上午兩人同場不同台參加母校校慶，王鴻薇強調自己每年都會來校慶，更酸這兩年都沒看過吳怡農，好像是選舉才來，吳怡農則表示前兩年因為疫情沒有參加，過往都有參加。王鴻薇今(4日)在《新聞大白話》節目強調，只在2019年吳怡農跟蔣萬安選立委時看過他，直酸吳怡農「平常看不到，選舉才報到」

「他昨天到民權國小，我比他還要早到民權國小。」王鴻薇表示，昨天選區內有6個學校都在校慶，所以早上她跑了6個學校，但吳怡農應該只有去1個學校，就是民權國小。自己跑得很勤快，民權國小校慶大概每一年都有參加，印象裡看到吳怡農嚴格來講只有1次。就是2019年吳怡農跟蔣萬安選立委，那次選舉時他出現了，這次他又選立委，才再出現，在這之前，真的沒有看過吳怡農。

王鴻薇說，所以不知道為什麼吳怡農跟記者講說「我一直都在啊，我年年都在」，所以自己才跟媒體說「請問他在哪裡？我沒有看到」，所以是不是就是平常看不到，選舉才報到？「給我的感覺是如此！北松山是我的選區，中山我不敢說」，但是在這次立委補選之前，真的沒有看到他在地方有什麼樣的經營。反而大家看到的是，民進黨為他量身訂做，讓他去當台北市黨部主委。

「其實他當時是連投票權都沒有的，(投票)資格都沒有！」王鴻薇指出，但是為了他量身訂做，因為當時風聞說蔡英文想要他去選台北市長，乾脆台北市黨部主委通通給他，所以有個吳怡農條款。