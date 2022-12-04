九合一選舉落幕，國民黨立委蔣萬安當選台北市長，台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺，由國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農展開競逐。入口網站「Yahoo奇摩」2日起針對「你看好誰當選台北市第三選區立委補選？」進行網路民調，截至今（4日）晚上7點，已逾2.37萬名網友投票，有73.5%網友看好國民黨王鴻薇會當選立委，僅17.7%看好民進黨吳怡農。

入口網站「Yahoo奇摩」2日起針對「你看好誰當選台北市第三選區立委補選？」進行網路民調，截至今（4日）晚上7點，已逾2.37萬名網友投票，73.5%看好國民黨王鴻薇當選，17.7%看好民進黨吳怡農，8.8%則表示不知道／沒意見。

另外，嘉義市長重行選舉將於18日投票，該民調也針對「你看好誰當選嘉義市長？」進行調查，有75.6%的網友認為國民黨黃敏惠會當選嘉義市長，9.0%網友認為是民進黨李俊俋，1.8%認為是」無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，1.0%選無黨籍鄭凱升，0.6%選無黨籍陳泰山；12.0%表示不知道／沒意見。