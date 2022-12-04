民進黨徵召角逐台北市立委補選的吳怡農深陷黑道黨員風暴，他4日晚間於劍南路站口舉行街講，許多民眾出席為他加油打氣。吳怡農表示，他沒時間回應這些謠言，請大家全力幫忙拉票。（鄧博仁攝）

台北市第三選區立委補選激烈角逐，民進黨立委補選參選人吳怡農首場街頭街講，在中山區美麗華商場路口登場，吳怡農強調上次投入選舉有4個月，原本想說一輩子不會再打這麼短的選戰，這次5個禮拜怎麼選，並表示自己最大的考驗，就是堅持乾淨正向的選舉。

吳怡農晚間6點半在美麗華旁路口進行街講，吸引不少女性粉絲圍觀，吳怡農表示，昨天在中山區後援會，有位民眾跟他說，「你太佛系了，我很焦慮，一定要攻擊回去」，吳怡農僅回應6個字「麥生氣，要投票」，投票的人改變政治文化，不要生氣要投票，需要大家幫忙。

吳怡農說，乾淨的選舉文化，不是方便的時候才落實，而是在最困難的時候才落實，能不能堅持乾淨正向的選舉，才是最大考驗，吳也宣傳接下來每幾天都會在中山區、北松山街頭跟市民朋友宣傳，需要大家跟他站在一起。

另外吳怡農也預告，這禮拜宣傳海報就要推出了，需要大家帶著海報，拜託商家支持乾淨的選舉以及正向的政治文化，也會在網上公開電子檔，歡迎民眾下載。