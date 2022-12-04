2022東吳國際超級馬拉松4日早上9點落幕，經歷整整24小時的考驗，男子組冠軍由「人類史上第3強」的皮歐特羅斯基．安杰奪下，他跑了超過277公里，相當基隆到嘉義的距離；這次台灣選手也非常爭氣，李榮富和林慶華分別拿下東吳超馬男子組的第2名和第3名，台灣選手林冠汝更是24小時跑了228.7公里，刷新台灣女子組24小時的全國紀錄。

挾人類史上第3強，24小時突破300公里驚人成績，波蘭選手皮歐特羅斯基．安杰在24小時一共跑了東吳操場693圈，多達277.2公里，穩坐東吳國際超馬男子組的冠軍，安杰表示，台北濕氣重，跑起來相對困難，而印象最深刻的是，學生志工們從早到晚，24小時不打烊的歡呼聲，生性活潑的安杰也樂於和人群互動，跑步期間不時和志工擊掌、比愛心，在頒獎典上還大秀「手臂愛心」，實力和圈粉能力兼備。

奪得東吳國際超馬女子組冠軍的是來自日本的仲田光穗，嚴格來說，東吳超馬是她人生第2場24小時馬拉松，身為速度型的選手，原本採取高配速策略，後來不得不改成低配速，最後半個小時，仲田光穗幾乎是邊跑邊哭地完成賽事，她接受訪問時感性落淚，表示自己一度想放棄，但因為有不少日本選手一起參賽，還有學生志工不停為她打氣，才讓她撐完24小時。仲田光穗也在東吳超馬破了兩項世界紀錄，包括亞洲女子12小時紀錄和亞洲女子100英里紀錄。

台灣選手這次表現相當優異，男子組包辦東吳超馬的第2到第5名；女子組方面，台灣選手林冠汝首度登上東吳殿堂，就跑出 228.7公里的成績，刷新 24 小時全國女子紀錄，為新一代的國家紀錄保持人，最後10分鐘，她也是邊跑邊流下感動與解脫的眼淚。 林冠汝表示，看到東吳賽道上跑接力賽的同學，給她很大的鼓舞，而實力超強的日本選手，到最後也是跑得歪七扭八，她說，日本選手沒有因為實力堅強就不盡全力，他們也是卯足全力，讓她受到很大的激勵，堅持跑到最後。

拿下東吳男子組亞軍的李榮富，24小時跑了216.6公里，他認為氣候還是偏熱，氣溫一度飆到攝氏28度，開跑時他的心跳偏快，體重還狂掉3公斤，呈現脫水的狀態，半夜疲累到偏離跑道，是志工的加油打氣聲把他喚醒。

而男子組第3名林慶華，跑出215.6公里的成績，最特別的是他不是穿跑鞋，而是穿著Y字拖跑東吳超馬，他很自豪地說，身為台灣人以國產為驕傲，他的Y字拖24小時都是同一雙沒換過。第2次參與東吳超馬的他，2017和2018年也擔任過食物補給員，林慶華說：「全世界沒有比東吳超馬更棒的賽事！學生的熱情讓我充滿動力，跑步期間再怎麼沉悶、痛苦，學生就是最強而有力的支援！」

東吳超馬最勵志的畫面，莫過於馬來西亞的腦麻選手曾志龍，24小時跑出77.6公里，不過曾志龍哭著說心情很差，因為距離目標還很遠，希望下次更好，當旁人告訴他，你跑步帶給每個人很大的激勵，曾志龍則掩面拭淚，感謝家人和東吳志工對自己的幫助。

2022東吳超馬女子組冠軍仲田光穂跑出256公里，受訪時感性落淚。（大會提供）

東吳國際超馬男子組亞軍李榮富。（大會提供）

2022東吳超馬男子組第3名林慶華穿Y字拖完賽。（大會提供）