兩廳院駐館藝術家詹傑本次作品《罪愛》在非典型表演空間服裝製作室，用讀劇、展覽呈現女性之間內在的私密耳語。（Kris Kang攝，國家兩廳院提供）

兩廳院駐館藝術家黃郁晴本次作品《產出》以「＃MeToo」為議題發展演出及展覽，每一個置物櫃空間都是一個個Me Too事件的內容。（Kris Kang攝，國家兩廳院提供）

兩廳院「Open Studio開放工作室」於本週六（3日）、日（4日）展開，為期兩天的活動由三位駐館藝術家汪兆謙、詹傑、黃郁晴及六位 Gap Year 兩廳院壯遊成員汪勇偉、何翊瑜、陳姿宇、柯昭銘、洪姿宇、陳虹均，以「What’s Inside？」（透視兩廳院）為題，透過展覽、演出、讀劇等不同形式，帶觀眾一探究竟。

開放工作室運用兩廳院非典型表演空間，如停車場、服裝製作室、排練室、化妝間等等，將這一年的思考濃縮呈現，邀請觀眾一起從最裡層探索，從另一個角度打開兩廳院，藝術總監劉怡汝表示，「希望能藉由藝術基地計畫，激發青年對場館營運、藝術管理、創作等更全面的參與。」

兩廳院自2014年啟動藝術基地計畫，從關注具有創作專長的「駐館藝術家」，拓展到著重深入各部門實作的「藝術行政實習計畫」，以及對產業趨勢感興趣、勇於提觀點並願嘗試實踐的「Gap Year兩廳院壯遊計畫」，透過三大方向，不同年齡與型態，積極培育下一世代的劇場參與者。

2021年，兩廳院邀請三位藝術家進駐場館，包括阮劇團創辦人汪兆謙、劇場與影視編劇詹傑與導演暨教育工作者黃郁晴，三人藉由兩年的駐館期間，與場館攜手打造屬於下一個世代的劇場。駐館即將結束的此時，三位藝術家透過開放工作室呈現階段成果，以及未來的工作計畫。

詹傑延續探討女性犯罪者的社會案件研究，新作即將在2023年秋天藝術節登場。本次開放工作室作品《罪愛》的產製過程，實際走訪警察大隊和警政署的田野調查，虛構了「福緣讀經班」的特殊心靈成長團體，以讀劇帶領觀眾探索女性參與者們的內心世界，同時運用服裝製作室，在空間內利用台車、鏡子等既有設備，透過讀劇、結合藝術家許雁婷的聲音裝置，呈現女性之間內在的私密耳語。

而汪兆謙繼去（2021）年的《「失敗的」文件展》之後，再次以工作文件作為展覽主角，策畫《不可能的可能—工作文件展》，在藝術家最熟悉的化妝室內，呈現過往創作歷程中，文件所留存的各式各樣藝術的可能性，並從中整理出重要的工作守則，同時透過兩場講座《繼續準備一種沒準備的行動：幾則藝術筆記２》、《α Note：一個創作計劃》探討在未來的世界裡，藝術如何以各種可能回應、甚至改變我們身處的社會。

身兼劇場導演、演員、劇本翻譯、戲劇教育工作者等多重角色的黃郁晴，以「＃MeToo事件」為起點，發展性別議題為主軸的全新劇場創作《藝術之子》，即將於2023台灣國際藝術節（TIFA）演出。

本次以展覽、影像，以及演出《產出》，呈現「＃MeToo」議題，帶領觀眾一起感受，在外人看不見的排練和作品產出過程中，當性犯罪發生的當下，劇場裡的每個人究竟會如何回應。黃郁晴透過提問反思，身處社會人際網中，即使是非倖存者，也可能參與在整個結構裡面。當加害者是自己親近的長輩、倖存者是存在利益關係的夥伴，我們會選擇站在什麼樣的位置。